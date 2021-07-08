Bakan Açıkladı: Devlet Destekli Olarak Sadece Kamu Bankalarından Verilecek, 3 Ay Ertelemeli Olacak!

Son Dakika haberi olarak, kredi başvurusu yapacak olan kişilere, anında sonuç verileceği bir kredi kampanyası geldi. Kamu bankaları üzerinden devlet desteği ile kredi onayı verilecek. Başvuru yapacak olan kişilerin kredi notu düşük olsa da onay alabilecek. Krediler bankaların müşterisi olanlara internet bankacılığı üzerinden verilecek. İşte kamu bankalarının yaptığı kurban bayramı kredisi kampanyası...

Bayram kredisi, kamu bankaların her Ramazan ve Kurban Bayramından 1 ay önce yaptıkları bir kredi kampanyasıdır. Kurban bayramı da yaklaşırken, bu bayram için para ihtiyacı olacak olan kişilere banka hemen kredi imkanı vermektedir. Bayram kredisi başvurusu yaptığınızda bu kamu bankaları sizin kredi alıp alamayacağınızı sorgulayacaklardır. Kredi onayı alabilmeniz için bankaların kredi verme politikalarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Kamu bankaları diğer bankalara nazaran daha sert kurallara ihtiyaç duyan bankalardır. Özellikle bir gelir belgenizin olması ve en az 6 aylık bir sigortanızın olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası 3 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden 3 ay ertelemeli bayram kredisi başvurusu için öncelikle bankanın şubelerine gitmeniz gerekmektedir. Ziraat Bankası şubelerine gittiğinizde gelir belgeniz ve kimliğinizi götürerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. En az 6 aylık sigortası olan kişiler ve kredi notunda sıkıntı olmayanlar bayram kredisi için 100.000 TL’ye kadar kredi kullanabilirler. Ödeme gücünüze göre bir limit oluşacak ve bu limite göre kredi kullandırılacaktır. Banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi kullandırmaktadır.

Alacağınız bayram kredisi ertelemeli olduğu için bayram sonrasında ödemeye başlayacaksınız. Eğer emekliyseniz bu bankadan emekli maaşı almanız şarttır. Maaşınızı internet üzerinden veya SGK kurumlarından hemen taşımasını yaptıktan sonra kredi kullanmak için başvuru yapabilirsiniz.

Vakıfbank 36 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi Başvurusu

Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı, ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olan müşterilere uygun faizlerle kredi kullandırmaktadır. En fazla vade yapacağınız sayı bu bankada 36 olarak bilinmektedir. Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda maaşınızın 15 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Bayram kredileri bankanın o günkü ihtiyaç kredisi faizleri kadardır. Sizlerde bu bankadan kolay bir kredi başvurusu yaparak 3 ay ertelemeli bayram kredisi kullanabilirsiniz. Bu bankadan maaş alıyorsanız maaşının 22 katına kadar kredi alabiliyorsunuz.

Halkbank 3 Ay Ertelemeli Bayram Kredisi Kampanyası