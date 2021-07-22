Baht Oyunu’nun Ada’sı Cemre Baysel Sevenlerini Büyülüyor

Yaz sezonunda oyunculuk performansı ile ilgi çeken isimler arasında bulunan başarılı oyuncu Cemre Baysel, Baht Oyunu’nda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin ilk bölümlerinde düşük reytingler alınmasına rağmen başarılı isim Cemre Baysel, çekici ve doğal performansı ile dizinin başarısını arttırdı.

Bir süre önce Sol Yanım isimli televizyon dizisi projesinde Biricik karakterine hayat veren Cemre Baysel, bugünlerde Baht Oyunu isimli dizide Ada rolüne hayat veriyor. Hayat verdiği Ada rolüne oldukça iyi bir şekilde uyum sağlayan ve sevenlerini büyüleyen başarılı oyuncu hayranlarından örgü alıyor ve ekranlarda sanki o karakterdeki kişiymiş gibi rol yapıyor.

Cemre Baysel’in oyunculuk performansının Baht Oyunu’nun her bölümde daha iyiye gitmesi hikayenin ve projenin öne çıkmasını sağlarken yeni bölümler ile dizinin reyting oranları da yükseliyor.

Ekranlara geldiği ilk 3 bölümde Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesinin reytingleri oldukça düşük olsa da sonraki iki bölümde elde etmiş olduğu oranlar ile proje devam etme kararı aldı ve izleyici kitlesini kendisine hayran bıraktı. Bu gelişmeye sebep olarak Cemre Baysel'in doğal oyunculuk performansı gösterildi ve ünlü oyuncu başarı merdivenini adım adım tırmandı.

Oyuncunun hayranları Cemre Baysel'in kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını söylerken Aytaç Şaşmaz ile de çok iyi bir dizi çifti olduğu hakkında yorumlar yapıldı. Sosyal medya hesabında 1.7 milyon takipçisi bulunan Cemre Baysel'in hayran kitlesi hızlı bir şekilde artış gösterirken oyuncunun paylaştığı fotoğraflara da çok sayıda beğeni dolu yorum geliyor.

Ünlü oyuncunun hayranları Cemre Baysel'in paylaştığı fotoğraflara övgüler yağdırırken Baht Oyunu isimli dizide sergilediği performans da ilgi çekmeye devam ediyor. Aytaç Şaşmaz ile oldukça iyi bir çift olan Cemre Baysel'in yeni bölümlerde sergileyeceği performans merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.