Baht Oyunu Rekor Kırdı Ama Final Kararı Değişmedi!

Kanal D ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam eden Baht Oyunu isimli dizi final kararı alarak herkesi şoka uğratmıştı. Açıklama, Kanal D tarafından yapılmış ve dizinin fragmanı final olarak yayınlanmıştı. Kanal, son kararın verildiğini bildirmiş ve izleyici kitlesi konu hakkında üzüntüye kapılmıştı. Sosyal medyada da dizi hakkında alınan karar tartışma konusu oldu ve detaylar merak edildi.

Dün akşam 16. yeni bölümü ile ekranlara gelen ve seyirci kitlesinin hakkında binlerce tweet attığı dizi, etkileşim rekoru kırarak adından söz ettirdi. Kanal D'nin dizi hakkında final kararı alması sosyal medyada elde edilen etkileşimin ana sebebi olarak gösterildi. İzleyici kitlesi karara karşı çıktı ve Baht Oyunu dizisinin hayranları başrollerde bulunan Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz’ın ekran uyumundan da övgü ile bahsetti.

Basın bülteni gönderen Kanal D ise daha önce final kararını duyurdu ve yapım için elde edilen etkileşimin bir rekor olduğunu açıkladı. Bu durum da final kararı alınan diziden övgü ile bahsedilmesini sağladı ve durum garip karşılandı. Pek çok seyirci bu kadar övgü yapılmasına karşılık olarak final kararı alınmasını mantıksız buldu.

12 Ekim Salı akşamında final bölümü ile yayınlanacak olan Baht Oyunu isimli dizi merak ve heyecan içerisinde seyirci kitlesi tarafından bekleniyor. Dizi hayranları etkileşim rekoru kıran dizinin kanal tarafından final kararı alınmasına karşı çıktı fakat durumda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Baht Oyunu isimli başarılı televizyon dizisi projesinin final fragmanında gösterilenlere göre ise Cemre Baysel tarafından hayat verilen Ada karakteri söylediği yalanları ve tüm gerçekleri Bora'ya anlatacak. Aytaç Şaşmaz'ın canlandırdığı Bora karakterinin nasıl bir yanıt vereceği ve neler yaşanacağı ise henüz bilinmiyor fakat yeni bölümde her şey ortaya çıkacak.