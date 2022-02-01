Bahar Şahin'in Sevgilisi Kim? Fotoğraf Paylaştı

Her yeni bölümü ile reyting oranlarında zirveye oynayan ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi çeken Zalim İstanbul dizisinde hayat verdiği Ceren karakteri ile beğeni toplayan Bahar Şahin, geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Sevilen dizi Zalim İstanbul'da Ceren isimli karaktere hayat vererek sergilediği oyunculuk performansı ile kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan ünlü oyuncu Bahar Şahin, ekranların aranılan yüzü haline gelerek dikkat çekmişti. Oyuncu Zalim İstanbul isimli projede Mine Tugay, Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur gibi usta isimler ile birlikte rol almış ve dizi seçimi ile de sevenlerinden beğeni toplamıştı. Oyuncunun tekrardan Avşar Film yapımı olan bir proje ile ekranlara gelmek için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Ünlü ismin Masum ve Güzel isimli dizi için anlaşma yaptığı ve dizinin hazırlıklarının titizlikle devam ettiği belirtildi. Yetenekli oyuncu Bahar Şahin uzun bir süredir herhangi bir projede yer almıyor ve sevenlerini merak içerisinde bırakıyordu. Son olarak Duran isimli dizide rol alan yetenekli ve genç oyuncu Bahar Şahin sosyal medya paylaşımlarında da adından söz ettiriyor.

Yapmış olduğu sosyal medya paylaşım ile adından söz ettiren genç oyuncu Bahar Şahin ters köşe yaptı ve paylaştığı fotoğraf ile merak konusu oldu.

“Çok heyecanlandım, flörtümle buluşacağım” şeklinde bir yazı yazarak sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaşan genç oyuncu Bahar Şahin, dikkatleri üzerine çekti ve bu hamlesi ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Oyuncu daha sonra oyuncu arkadaşı Aslı Sümen'in fotoğrafını paylaştı ve yapılan bu paylaşım Bahar Şahin'in takipçilerini güldürdü.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Bahar Şahin'i özleyen hayranları, Masum ve Güzel isimli yeni projeyi merak ve heyecan içerisinde bekliyor ve dizi hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriyor. Oyuncunun Masum ve Güzel dizisinde nasıl bir karaktere hayat vereceği ise henüz belli değil.