Bahar Şahin Yeni Film Anlaşması Yaptı! İmaj Değiştirecek

Ünlü oyuncu Bahar Şahin setlere 2015 senesinde yayınlanan Ulan İstanbul isimli dizi projesi ile adım atmış ve kısa süre içerisinde ekranların aranılan yazı haline gelmişti. Ünlü isim daha sonra O Hayat Benim isimli televizyon dizisi projesinde rol almış ve dizide hayat verdiği Müge karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ardından Zalim İstanbul dizisinde de rol alan ve bu projede Ceren karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bahar Şahin Ceren karakteriyle kariyer hayatında adeta bir sıçrama yaşadı. Ünlü isim Duran isimli proje ile birlikte Gülümse Kaderine isimli dizi ile de ekranlarda rol almıştı.

Son dönemde Bahar Şahin ayrıca 3 farklı sinema filminin de kadrosunda yer almış ve bu şekilde oyunculuk kariyerinde farklı projelerde performans sergilemişti. Hiç ve Zevcat isimli projeler sonrasında Bahar Şahin'in ismi bu defa çekimlerine yeni başlanan Roza adlı filmde görünüyor. Söz konusu filmin Mersin'deki çekimlerinden bazı fotoğraf kareleri sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve ünlü oyuncunun hayranları film hakkında merak doldu. Söz konusu filmin çekimlerinin Mersin’de gerçekleştiği öğrenilirken oyuncunun bu kez farklı bir karakter ile seyirci karşısına çıkacağı yönünde tahminler yapılıyor. Sizler için haberimizin devamında Bahar Şahin'in anlaşma yaptığı Roza isimli film hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Roza isimli film projesi Fikret Kuşkan ile Belçin Bilgin ikilisini başrolde buluşturuyor. Bu şekilde oyuncuya tekrardan güçlü bir dram projesinde yer alma fırsatı verilmiş oldu ve Bahar Şahin yapmış olduğu anlaşma ile dikkatleri üzerine çekti. Daha önce ünlü isim büyük ilgi gören Zalim İstanbul ismindeki projesiyle tekrardan Fikret Kuşkan ile beraber kamera karşısında yer almıştı. Genç oyuncu Bahar Şahin, Roza isimli film ile bir kez daha usta oyuncu Fikret Kuşkan ile aynı seti paylaşma fırsatı elde etti.

Roza isimli film mevsimlik işçi olarak Urfa'dan Mersin'e göç eden bir ailenin dramını anlatıyor ve film bu şekilde beyaz perdeye aktarılıyor. Törenin, ekonomik sıkıntıların ve eğitimsizliğin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne serecek olan Roza isimli film projesi Bahar Şahin için önemli bir yapı. Bunun yanı sıra genç oyuncunun yeni filmde imza atacağı imaj da merak konusu oldu ve fotoğraf kareleri araştırıldı.

Ankara'da 26 Mayıs 1997 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Bahar Şahin aslen Artvinli'dir. ünlü oyuncu henüz 14 yaşındayken annesi ve babasının boşanma sonrasında İstanbul'a taşınmış ve eğitim hayatına İstanbul'a devam etmiştir. Genç oyuncunun tiyatroya olan ilgisi okul yıllarında başlamıştır ve Bahar Şahin Ankara Altındağ Gençlik Merkezi tiyatro ekibinde performans sergilemiştir.

Ünlü isim bir akşam ailesiyle yemek yediği sırada yapımcı olan Arzu Eğmir'e rastlamış ve ardından O Hayat Benim dizisinin yönetmenlerinden Merve Girgin ile tanışmıştır. Bu şekilde ünlü oyuncunun oyunculuk tecrübesi O Hayat Benim dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bahar Şahin Zalim İstanbul isimli dizi projesine hayat verdiği Ceren karakteri ile hafızalara kazınmış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir. 1.65 boyunda olan genç oyuncu 48 kilo ve ikizler burcudur.