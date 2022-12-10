Bağkur-SSK-SGK Emeklisine Müjde! Akbank Emekli Maaşına 40.000 TL Ödeyecek! 

Bağkur SSK ve SGK üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, özel bankaların yapmış olduğu kampanyalar son zamanlarda oldukça araştırılmaya devam ediliyor. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda özellikle Akbank, yaptığı emekli promosyonu ve emekli kredisi kampanyaları ile birlikte gündem olmaya devam ediyor. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde bu banka üzerinden 40000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak, istediğiniz zaman alabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla birlikte kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vereceğini açıkladı. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi, ödemenizi hızlı bir şekilde alabilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırarak hemen kullanabileceksiniz. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi ödemelerinizi 5 dakika içerisinde yapmanız mümkün olacaktır.

ACİL EMEKLİ KREDİSİ

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi işlemleri hızlı bir şekilde ödemeler verilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır. Kredi başvurusu yapacak olan tüm vatandaşların uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinden faydalanabilmeleri için hemen aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi işlemlerinizi yapabileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Akbank Direkt uygulaması üzerinden şifre almanız durumunda da sizlere ihtiyaç kredisi kullandırılacak başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere ihtiyaç kredisi Akbank Direkt uygulaması üzerinden hesaplarına yatırılarak verilecektir.