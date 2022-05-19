Bağımsızlar Avustralya'nın Siyasi Statükosunu Altüst Edebilir Mi?

Avustralya'nın 2022 federal seçimlerine sadece birkaç gün kala, dikkatler, özellikle sonuç yakınsa, gelecekteki bir hükümetin kurulmasında kilit oyuncular olarak ortaya çıkabilecek ülke genelindeki seçim bölgelerinde duran bağımsız adaylara odaklanıyor.

Kamuoyu yoklamaları, Scott Morrison'un görevdeki Liberal Ulusal koalisyonu ile Anthony Albanese yönetimindeki İşçi Partisi rakipleri arasındaki farkın, 17 milyondan fazla Avustralyalının 21 Mayıs'ta oy kullanmaya başlamasıyla daraldığını gösteriyor.

Morrison, tek sandalyelik bir çoğunluğu savunuyor ve kurumlara olan güvenin azalması, hükümettekilerin daha yüksek beklentileri ve kuşak değişimi, Avustralyalıların her zamankinden daha az siyasi olarak sadık oldukları anlamına geliyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden (ANU) Avustralya siyaseti uzmanı Ian McAllister, "azalan parti kimliği ve parti sadakati" ve "politikacılara olan güvenin azalması [ve] demokrasiden memnuniyetin azalması" nedeniyle "insanlar büyük siyasi partilere daha az paslanıyor" dedi.

McAllister'a göre, Avustralya'daki insanların sadece yüzde 39'u, 1967'de yüzde 72 ile karşılaştırıldığında, yaşamları boyunca aynı partiye oy veriyor.

Aynı zamanda, Avustralya'daki "kariyer politikacılarının yükselişinin" - kamu hizmetine bağlılıktan ziyade kendi kariyer hırslarıyla motive olan politikacıların - hükümete olan güvenin sarsılmasına katkıda bulunduğunu söylüyor.

"Dünya çapında siyaset ve hatta demokrasi ile ilgili bir hayal kırıklığı var gibi görünüyor" diyor Avustralya Enstitüsü İcra Direktörü Ben Oquist. "Bu, siyasetin, post-materyalist değerlerinin yeniden düzenlenmesidir."

Oyunu değiştirme

Batı Avustralya'daki Curtin'in bağımsız adayı Kate Chaney'i Ocak ayında siyasete adım atmaya iten algılanan siyasi liderlik eksikliğiydi.

Liberal ve İşçi Partisi'nin "gerçekten liderlik etmekten ziyade kazanmaya" odaklandığını savunuyor.

"Bence her iki parti de kısa vadeli, reaktif ve anketler tarafından yönlendirilen aynı sorunlardan muzdarip" dedi.

Şehrin en zengin bölgelerinden biri olan Kuzey Sidney'den bir başka bağımsız Kylea Tink, Avustralya'nın en acil sorunlarından bazılarında hükümetten "çok az taahhüt" olduğunu veya hiç taahhüt edilmediğini savunuyor.

"İklim konusunda daha hızlı eylem açısından ... federal hükümete bütünlük getirmek ... ekonomimizi ileriye dönük olacak şekilde yeniden düzenlemek ve ... Ulus olarak sahip olduğumuz sistemik eşitsizlik sorunlarını ele alıyor "dedi.

Chaney ve Tink, Avustralya'nın en zengin seçmenlerinden bazılarında çoğunlukla erkek Liberal adayları ele geçiren 'Teal Bağımsızları' olarak bilinen çoğunlukla kadın bağımsız adaylardan oluşan bir grup arasında.

Oquist, "Avustralya'daki merkez sağ politikalardan iklim değişikliği konusunda harekete geçilmemesine ve bütünlük konularında harekete geçilmemesine tepki gösteriyorlar" dedi Oquist, "ve ayrıca ... siyasette kadınlara nasıl davranıldığına dair endişeler" dedi.

Chaney, bu eksikliklerden dolayı Avustralyalıların da "ayağa kalkıp 'Aslında elde ettiğimiz temsilden daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyoruz' diyorlar" diyor.

"Burada bir ivme var ve derin bir hayal kırıklığı duygusu ve değişim arzusu var" dedi.

Avustralyalılar ne istiyor?

ANU'dan McAllister, insanların oylarını geleneksel olarak sağlık ve eğitime yönelik politikalara ve kendi alanlarına özgü konulara dayanarak kararlaştırdıklarını söylüyor.

Bununla birlikte, seçmenlerin "yaşam maliyeti, ekonomi, devlet borcu, bu tür şeyler" ve federal politika ve iklim değişikliğindeki dürüstlük konusunda giderek daha fazla endişe duymalarıyla motivasyonların değiştiğini söylüyor.

Birçok bağımsız bu tür konulara kilitlendi.

Curtin'de Chaney, ekonomi ve iklim değişikliği için uzun vadeli politikalara odaklanıyor.

"İklim değişikliği konusunda 10 yılımızı siyasete kaptırdık çünkü siyasi bir sıcak patates haline geldi ve her iki parti de herhangi bir eylemde bulunmaya hazır değil" dedi. "Yenilenebilir bir enerji santrali olmalıyız. Sonsuz güneş ve rüzgarımız var ... ve şu anda bunu bu terimlerle düşünmüyoruz."