Bağımlılık: Özgürleşmek için Savaşan İnsanlar

Günlük bahşişinin üç şişe şaraba dönüştüğünü tespit eden bir öğretmen, bağımlılık için yardım isteyen artan sayıda profesyonelden biridir. Salgın sırasında, rehabilitasyon ve kurtarma hizmetleri, beyaz yakalı işçilerin destek için kendilerine döndüklerinde bir artış gördüklerini söyledi. BBC News, tedavi gören insanlarla ve bağımlılık döngüsünü kırmaya çalışanlarla konuştu. Sally Cusworth, "Alkol olmadan bir gün baş edemedim" diyor. "Zor iş buldum, daha da kötüleşir." Leeds'li 46 yaşındaki eski öğretmen her zaman bir ya da iki kadeh şarabın tadını çıkarmıştı, ancak sosyal alışkanlığının günlük bir dikkat dağıtıcı hale geldiğini fark etti.

"Terfi ettikçe Ofsted konusunda daha fazla baskı altındaydım. Ve gerçekten mücadele ettiğim bu endişe birikimi "dedi. "Kariyerim boyunca içtim, ama onu kontrol etmeye ve izlemeye çalışıyordum." Bayan Cusworth'un alkolizmi, 2019'da hastalık izni aldığında kendini yok etmeye başladı. Fiziksel olarak alkole bağımlı hale geldi, sonunda karaciğerin dördüncü evre fibrozu teşhisi kondu ve ölüme yakındı. Eski ortaokul bölüm başkanı, işten eve giderken, sadece "tecritte içmek" için günlük bir şişe şarap satın alma döngüsüne yakalandı. "Gerçekten yavaş yavaş intihar ediyordum. Kanepede yavaş bir intihar."

Bayan Cusworth, pandeminin ilk yılında bağımlılık yardım kuruluşu Forward Leeds'in hizmetine erişen 3.500 kişi arasındaydı. Haziran 2020'de rehabilitasyona girerken, bunun "suçlular gibi aşağı-çıkışlar için" olduğunu düşündü, ancak iki yıl sonra ve şimdi başkalarına yardım etmek için hayır kurumlarıyla çalışıyor. Geçmişinin fotoğrafları, "alkol almak için böyle bir seçeneğim olmadığını, çünkü oraya geri döneceğimi" hatırlatıyor. Forward Leeds'ten Ruth Bradford, alkol, esrar, kokain ve ketamin kullanıcılarının yanı sıra "desteğe ihtiyaç duyan bireylerde önemli artışa" katkıda bulunduğunu söyledi. Bu arada Doncaster'da Aspire Drug & Alcohol Services çalışanları, kentteki merkezlerine yapılan sevklerin son iki yılda% 200'den fazla arttığını ve beyaz yakalı işçilerin talebinin "arttığını" söyledi. Aspire ceo'su Tim Young şunları söyledi: "Pandemiden sonra ofise geri dönen insanlara rağmen hizmetlerimiz için hala yüksek talep var. "Gördüğümüz şey normalde hizmetimize gelmeyen insanlar, bu yüzden tüm sektörlerdeki işverenlerle çalışıyoruz."