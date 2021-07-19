Bağdat’ta Halk Pazarında Bomba Patladı: 25 Ölü

Irak ordusundan yapılan açıklamada, saldırının Sadr Şehrindeki Wahailat pazarında gerçekleştiği belirtildi. İki Iraklı güvenlik yetkilisi, şiddetli patlamada en az 25 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Yönetmeliklere uygun olarak anonimlik koşulu hakkında konuştular.

Irak içişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Yerel olarak yapılmış bir EYP (doğaçlama patlayıcı cihaz) kullanılarak yapılan bir terör saldırısının" sorumlu olduğu belirtildi.

Ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu patlama sonucu bazı dükkanlar yandı. Patlama, Kurban Bayramı tatilinden bir gün önce, pazarın alışveriş ve alışveriş yapanlarla meşgul olduğu sırada meydana geldi.

Hemen bir sorumluluk üstlenmedi ancak silahlı grup IŞİD (IŞİD) daha önce bölgede benzer saldırıları üstlenmişti. Hastane kaynakları, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olması nedeniyle ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Bu yıl üçüncü kez yoğun nüfuslu mahallede bir pazara bomba isabet etti. Nisan ayında Sadr şehrinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetmişti. Patlamaya, pazar yerinde park halindeki bir araca bağlı bir patlayıcı cihaz neden oldu.

Irak ordusundan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Mustafa el-Kadhimi pazar yerinden sorumlu federal polis alayı komutanını tutukladı. Ayrıca soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

Bağdat'ta neredeyse her gün meydana gelen büyük bombalı saldırılar, IŞİD'in 2017'de savaş alanında yenilmesinden bu yana yavaşladı.

Ancak saldırılar sürüyor. Ocak ayında Bağdat'ın merkezinde işlek bir ticaret bölgesinde meydana gelen iki bombalı intihar saldırısında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Irak'ın başkentini vurmak için üç yıl içinde en ölümcül bombalama oldu.

Bu tür şiddet, 2003'te ABD öncülüğündeki işgali takip eden mezhepçi kan dökülmesi sırasında ve daha sonra İD'in Irak'ın çoğunu süpürüp başkenti de hedef almasıyla Bağdat'ta olağandı.

Ancak yıllarca süren ölümcül şiddetin ardından, başkent Bağdat'ta terörist saldırılar nispeten nadir hale geldi.

Irak, üç yıllık şiddetli bir harekatın ardından 2017 sonunda IŞİD'in yenildiğini ilan etti.

Ancak grubun uyuyan hücreleri, genellikle güvenlik güçlerini veya düşük zayiatlı saldırılarla devlet altyapısını hedef alarak çöl ve dağlık alanlarda faaliyet göstermeye devam etti.

Sadr Şehri, adını saygı duyulan Ayetullah Muhammed Sadr'dan almıştır. Milyonlarca takipçisi olan ve paramiliter grupların komutanı olan ateşli bir din adamı olan oğlu Mukteda Sadr, hem ABD hem de İran'ın etkisine karşı sık sık protesto eden Irak siyasetinde çok önemli bir oyuncu.