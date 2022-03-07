Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı Emeklilerine Müjdeli Haber Geldi! 15.000 TL Ödeme Geliyor!

Bağ-Kur, SSK ve de Emekli Sandığı emeklilerine özel olarak 15.000 TL ödemenin banka hesaplarına transfer edileceği açıklandı. Son dakika olarak açıklanan kampanyada emekli vatandaşlar 5 dakika içinde kredi sonucunu öğrenebileceklerdir. Bu sayede emekli kredisi sayesinde nakit ihtiyaçlar giderilebilecektir. Nakit isteyen emekli vatandaşlar, bekleme olmadan derhal sonuç alabilecekler ve kredileri kullanabileceklerdir. Acil gereksinim kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için yapılan açıklamalar haberin devamında sunulmaktadır.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan kişiler için 15.000 TL olan limit, banka hesapları üzerinden ödeme promosyonuna dahil edilmiştir. Söz konusu bu ödemeler, son dakika kampanyası ile emekli olan vatandaşlara yaklaşık 5 dakika gibi kısa bir süre içinde kredi sonuç bilgisini vermektedir. Emekli vatandaşlara yönelik verilen yeni emekli kredisi sayesinde emekli vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını bekleme olmadan kolayca giderebileceklerdir.

Nakit ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar da bu konuda gerekli şartları karşılamak durumundadır. Kredi için başvuru yapan kişilerin şartları karşılayıp karşılamadıklarına bakılarak krediye onay verilecektir. Acil gereksinim kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 15.000 TL limitli kredileri alabilmeleri için bazı koşulları da yerine getirmeleri gereklidir. Başvuru yapacak olan kişiler, emekli maaşını müracaat yaptığı bankadan alıyor olması gereklidir. Emekli maaşları farklı bir banka üzerinden alınıyor ise kredi alınabilmesi için müşteri kredi puanının yüksek olması gereklidir.

Ziraat Bankası

Emeklilerin en çok tercih ettiği kamu bankası olarak hizmet vermekte olan Ziraat Bankası emekli vatandaşlara SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı fark etmeksizin başvuru yapma imkanı sunmaktadır. Emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden alınıyor ise kredi başvurusunu gerçekleştirerek kredi kampanyasına katılım sağlamak mümkündür. Ziraat Bankası açıkladığı kredi kampanyalarında vatandaşı olabildiğince hızlı bir şekilde sonuçlandırarak önemli bir faaliyet göstermektedir. Başvuru yapmak isteyen emekli vatandaşlar 15.000 TL tutarında kredi aldıklarında krediye dair ödeme planında 36 aylık vade de kullanabileceklerdir.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli vatandaşları, emekli maaş hesabı üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak bankanın kredi kampanyasına uygulama üzerinden de katılım sağlayabilirler. Eğer ilk defa banka üzerinden maaş taşıma işlemi yapılıyor ise maaş taşıma onayı verildikten sonra yalnızca 15.000 TL değil, 250.000 TL tutarına kadar ihtiyaç ve de borç kapatma kredisi kullanılabilecek, hatta 750 TL emekli promosyonu ile beraber 10.000 TL'lik nakit ödeme limiti de kullanılabilecektir.