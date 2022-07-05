BAĞ-KUR, SGK Emeklileri Maaşlarına Ek Olarak 1157 TL Yansıyacak. Türkiye'de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş, Ocak ayında maaşlara yapılan zam ile biraz olsun rahat bir nefes almaya çalıştı. Fakat ilerleyen zamanlarda yine artan fiyatlar geçim sıkıntısına neden oldu.

BAĞ-KUR, SGK Emeklileri maaşlarına ilave olarak 1157 lira ödeme yapılacak. Ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli vatandaş, 2022 yılı Ocak ayında yapılan zamlar ile rahat nefes almaya başlamıştı. Ocak ayından bu zamana kadar geçen sürede fiyatlarda gerçekleşen yükselişler alım gücünü tekrardan düşürdü. Temmuz ayında yapılan zamlar ile tekrar satın alma gücünde artış sağlanmış oldu. Memur ve memur emeklilerine almış oldukları zam ile tekrardan rahat nefes alma şansına sahip oldular.

Emekli Vatandaşlara Ekstradan 1157 TL Yansıtılmasındaki Detaylar…

Milyonlarca vatandaş, gelen zamlarlar ile birlikte ek zamları da merak ediyor. Satın alma gücünü yukarı çekmek için emekli maaşlarına 1157 lira tutarında artışın söz olması söz konusu. Milyonlarca emekli vatandaşın maaşı, 3600 ek gösterge ile ön plana çıkan düzenleme heyecanlı bir şekilde bekleniyordu. Geçtiğimiz zamanlarda memur ve memur emeklilerine yönelik yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet tarafından 3600 ek gösterge ile yapılan çalışmaların son noktasına gelindiği hükümet tarafından yapılmıştı.

Son dakika olarak 3600 ek göstergede yaşanan gelişmeler birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Mecliste kabul edilen çalışma ile birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin yüzü gülmeye başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat ile çalışmalar hız kazanmış, yetkililer çalışmalarına hız katarak mecliste onaylanması aşamasına gelen tasarı da son nokta konmuş oldu. Meclisten onaylanarak geçen tasarı ile emekli vatandaşların maaşlarına yaklaşık olarak 1157 lira daha artış sağlanmış olacak.

Uzun zamandır üzerinde çalışma yapılan 3600 ek göstergede son nokta konmuş oldu. Mecliste onaylanarak yürürlüğe girmesi beklenen tasarı ile emekli maaşlarına 1157 lira tutarında bir artış sağlanmış olacak. Cumhurbaşkanı tarafından verilen talimat gereği çalışmaları hızlandıran hükümet tasarıya son noktayı koyarak mecliste onaylanmış oldu. Onaylanarak ilerleyen zamanlarda uygulamaya konulacak çalışmada artık emeklilerin yüzü gülecek.