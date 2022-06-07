BAE, Müslüman Uluslara Destek Verdi

Hindistan'ın iktidar partisinin bir yetkilisinin Peygamber Muhammed hakkında yaptığı küçük düşürücü yorumlar, çeşitli ülkelerin Yeni Delhi'nin elçisini çağırarak ve halktan bir özür talep etmesiyle Ortadoğu'da öfke yayılıyor.

Hindistan'ın yakın bir müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri , Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) iki üyesi Nupur Sharma ve Naveen Jindal'ın geçen hafta yaptığı açıklamaları kınayan son Körfez devleti oldu.

Sağcı parti, Katar ve Kuveyt'in Hindistan büyükelçilerini protesto için çağırdığı bir diplomatik öfke korosunun başladığı Pazar gününe kadar Sharma ve Jindal'a karşı hiçbir eylemde bulunmadı. Kısa bir süre sonra, BJP Sharma'yı askıya aldı ve Jindal'ı sınır dışı etti ve “herhangi bir dini şahsiyete hakareti şiddetle kınadığını” söyleyen nadir bir açıklama yayınladı.

BAE dışişleri bakanlığı Pazartesi günü, BJP yetkililerinin yorumlarının "ahlaki ve insani değerlere ve ilkelere aykırı" olduğunu söyledi. Devlet haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre, bakanlık “dini sembollere saygı gösterilmesi… ve nefret söylemine karşı koyma ihtiyacının” altını çizdi.

Daha önce, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan ve Körfez bölgesindeki ve dışındaki diğer Müslüman çoğunluklu ülkeler BJP üyelerinin yorumlarını kınadı.

Pazar günü Katar, Hindistan Başkan Yardımcısı Venkaiah Naidu ticareti desteklemek amacıyla gaz zengini ülkeyi ziyaret ederken, yorumlar için Yeni Delhi'den "kamuoyundan özür" talep etti.

Katar Dışişleri Bakanı Soltan bin Saad Al-Muraikhi yaptığı açıklamada, BJP yetkililerinin açıklamalarının “dini nefretin kışkırtılmasına yol açacağını ve dünya çapında iki milyardan fazla Müslümanı rahatsız edeceğini” söyledi.

Doha'nın Hindistan hükümetinden "kamuoyundan bir özür ve bu açıklamaların derhal kınanmasını" beklediğini de sözlerine ekledi.

“İslamofobik söylem, uzun süredir çeşitliliği ve bir arada yaşamasıyla bilinen bir ülkede tehlikeli boyutlara ulaştı. Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lolwah al-Khater, resmi olarak ve sistematik olarak karşı karşıya gelmedikçe, Hindistan'da İslam'ı hedef alan sistematik nefret söylemi, iki milyar Müslümana karşı kasıtlı bir hakaret olarak değerlendirilecektir."

İran devlet haber ajansı IRNA Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, İran'ın Hindistan büyükelçisini "hükümet ve halk" adına protesto için çağırarak Katar ve Kuveyt'i takip ettiğini söyledi.