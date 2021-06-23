Bade İşçil: Yanlış Anlaşılmasın Hamile Değilim

Ünlü oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneden çıkarken kameralara yansıdı. Anne olduğu için rutin kontrole geldiğini ifade eden Bade İşçil merak edilenleri yanıtladı. Azur isminde bir oğlu olduğu bilinen ünlü oyuncu sözlerinin hamile olduğu yönünde algılanmaması adına düzeltmeler yaptı. “Yanlış anlaşılmasın şu anda anne değilim” şeklinde bir açıklama yapma gereği duyan Bade İşçil söyledikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Muhabirler ile kısa bir sohbet gerçekleştiren ünlü oyuncu Bade İşçil, kadın hastalıkları bölümüne başvurduğunu ifade etti ve anne olması sebebi ile rutin kontrole geldiğini söyledi. 37 yaşındaki ünlü oyuncunun Malkoç Sualp ile olan evliliğinden Azur isminde bir oğlu bulunuyor. Muhabirler ile sohbet ettiği sırada “Anne olduğum için” sözünün yanlış algılanmaması adına düzeltme yapan ünlü oyuncu hamile olmadığını söyledi. Bunun yanı sıra başarılı ismim sonunda koronavirüs aşısının kendisine de çıktığını ve aşıyı yaptırmaya gittiğini söyledi. Hakkında merak edilenlere yanıt veren ünlü oyuncu, muhabirler ile yapmış olduğu röportaj ardından hızlı bir şekilde uzaklaştı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu işini, özgür olmayı ve para kazanmayı özlediğini söylemişti. Kaç yıldır çalışmadığını ve bir şekilde kendi yanında kavrulduğunu ifade eden Bade İşçil ödemeleri denkleştirirse bir şekilde geçindiğini açıklamıştı. Turnayı gözünden vurmadıpını açıklayan ünlü oyuncu o kadar açılamadığını da belirtmişti.

Ünlü isim, yüzlerce evi olmadığını ve pandemi nedeni ile mantıklı olanın küçülmeye gitmek olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte muhabirler ünlü oyuncuya pandemi döneminde dizilerde çekilen öpüşme sahnelerini sormuş ve Bade İşçil salgın sebebiyle sağlıklı bulunmadığını açıklamıştı. Oyuncunun mesleği gereği her şeyi yapabildiğini açıklayan başarılı isim, iş oraya gelene kadar aynı ortamda bulunduklarını ve şu anda sağlıklı bulmadığını düşündüğünü belirtmişti.