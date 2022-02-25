Baba Dizisinden Bu Defa Sosyal Medya Başarısı Geldi

Son dönemin en yetenekli ve genç oyuncuları arasında gösterilen Tolga Sarıtaş ile usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrollerde bulunduğu Baba dizisi ikinci yeni bölümü ile adından söz ettirdi ve başarı grafiğini yükselterek merak uyandırdı. Elde edilen izlenme oranları sonrasında dizi YouTube'da da oldukça yüksek izlenme rakamlarına ulaştı ve izleyici kitlesinin beğenisini topladı.

Baba dizisi İstanbul'da bulunan akrabalarından büyük bir miras kalan Anadolulu bir ailenin yaşamını ekranlara getiriyor. Önümüzdeki hafta ise 3. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan proje izlenme oranlarına güzel bir şekilde başlangıç yapmış ve etkili bir şekilde yayın hayatına başlamıştı. Yapım 2. haftasında tüm kişiler kategorisinde 4.'lük elde etmiş ve tüz izleyici guruplarına da güçlü bir duruş sergilemesi ile beğeni toplamıştı.

Bunun yanı sıra dizinin YouTube'da da çok iyi izlenme rakamlarına ulaştığı bilgisine ulaşıldı ve elde edilen sonuçlar dikkat çekici olarak yorumlandı. Projenin 1. bölümü 9 gün önce paylaşılmıştı ve söz konusu bu bölümün 4 milyondan fazla izleyici ile paylaşıldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra iki gün önce paylaşılan fragmanında bir milyondan fazla kişi tarafından izlendiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

İkinci bölümü ile Twitter'da en çok konuşulan konu olan Baba dizisi, Ay Yapım imzalı olarak ekranlarda yer alıyor. Bununla birlikte önümüzdeki haftalarda ise Baba dizisinin reyting oranlarında zirveye oynayabileceği konuşulan konular arasında gösteriyor. Fakat dizinin bunun için güçlü rakibi olan 5 tane projeyi de geçmesi gerekmekte.

Söz konusu dizi özellikle usta oyuncu Haluk Bilginer'in seneler sonra tekrardan ulusal kanala dönmesi ile ilgi çekmiş ve kadroda bulunan oyuncuların sergilemiş olduğu performanslar ile beğeni toplamıştı. 1 Mart tarihinde yeni bölümünü Show TV ekranlarında dizi hayranları ile buluşturacak olan Baba dizisi merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.