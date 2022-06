Baba dizisinde yönetmen Çağrı Bayrak rezaleti! Ay Yapım dik duramadı!

Baba dizisine sarhoş gelen yönetmen Çağrı Bayrak ortalığı birbirine kattı. Olan işçilere oldu. Ay yapım dik duramaması nedeniyle işçilerin işine son verildi. Ay yapımın bu rezaleti temizlemesi isteniyor.

Baba setinde ne oldu?

30 Mayıs 2022 tarihinde Ay Yapım imzalı BABA projesinin sezon finali bölümünün son günü Beykoz Kundura fabrikasındaki çekim günün de projenin yönetmeni ÇAĞRI BAYRAK sete gelmeden önce alkol aldığı için sete gelir gelmez çekim yapılacak alanı önceden görmek için mekana gelince yapım ekibinden B.E isimli arkadaşımıza mekandaki sabit ekipmanlarla ilgili yer değişikliği yapmak istediğini belirtince B.E "maalesef hocam mekan yetkilileri ekipmanların kesinlikle yer değişikliğine izin vermiyor" diyince tüm ekibin olduğu topluluk içinde yönetmen ÇAĞRI BAYRAK " zaten siz neyi yapabiliyorsunuz ki, hiç şaşırmadım, sizden beklediğim cevaplar, her zaman ki gibi hiç bişeyi halledemiyorsunuz" gibi laflar edip tüm ekip içinde B.E isimli arkadaşımızı rencide etmiş olup projenin ikinci Yönetmeni ÇAĞRI BAYRAK'ın alkol aldığını o yüzden böyle konuştuğunu belirtmiştir.

Bu gelişmelerin üzerine konu idari yapımcı TOLGA DEĞİRMENCİ' ye aktarılmıştır. O da “siz setten uzak durun, şuan yönetmen alkollü olduğu için size ana avrat bile küfür etse siz cevap vermeyin” dedi. Ben ilgilenirim yönetmenle dedi. Çekim yapılmaya başlandıktan sonra da ara ara yönetmen Çağrı Bayrak kendisine 16 adet daha bira aldırmıştır. İlerleyen saatlerde Set Ekibi arkadaş ile kavga ettiği bilgisi bize geldi YÖNETMEN ÇAĞRI BAYRAK'ın. Bizde Yapım Ekibi olduğumuz için hemen olayın olduğu yere gittiğimizde Alkollü olan yönetmen Yapım Sorumlusu A.T'a seslenerek "hayırdır lan ne var niye geldin" diye bir cümle kurup üzerine yürüdü o sırada A.T da "sana hayırdır kavga var denildi bende işin yapım sorumlusu olduğum için tabi ki gelicem" dedi.

Alkolün etkisiyle o kadar kaba ve canavarca hareketlerde bulununca haliyle A.T da yükseldi. Sonrasında yönetmen ÇAĞRI BAYRAK A.T’a küfürler savurunca ekipten arkadaşlar araya girip ayırdılar. Yönetmen ÇAĞRI BAYRAK idari yapımcı TOLGA DEĞİRMENCİ'ye "sana işin başlangıcında demiştim bu siktiğimin ekibinden bi halt olmaz diye" bir cümle kurduğunu biz sonra ekipteki diğer arkadaşlardan duyduk. İdari yapımcı da yönetmene "haklısın" diye onaylayan cümle kurmuş.

Sonrasında bizde ekipçe idari yapımcıya böyle bir olayda ve tamamiyle bizim haklı olduğumuz bir olayda yönetmeni haklı bulduğu için ekipçe işi bıraktığımızı belirttik ve işi bıraktık.



Bunların üzerinden daha 24 saat geçmeden yapım ekibinin tamamının işlerine 31 Mayıs 2022 de son verilip hepsinin çıkışı yapıldı.