Baba Dizisi Seyircide Duygu Oluşturacak

İlk tanıtımı seyirci kitlesi ile buluşan Baba dizisi bir Anadolu hikayesi olarak izleyici kitlesinin beğenisine sunulacak. Show TV ekranlarında bu akşam ilk bölümü ile yayınlanacak olan yeni dizide birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. 5 sene sonra tekrardan ekranlara dönen usta oyuncu Haluk Bilginer de Baba hikayesinde performans sergiliyor. Etkileyici tanıtımları ile izleyici kitlesini henüz yayın hayatına başlamadan içine çeken Baba isimli dizi, yeni bölümleri ile merak konusu oldu.

Başrollerinde genç oyuncu Tolga Sarıtaş'ın yanı sıra Türk sinemasının en usta isimleri arasında bulunan ve uluslararası Emmy ödüllü olan Haluk Bilginer de bulunuyor. Yeni dizi Baba’nın ilk bölümünün bu akşam Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacağı açıklandı ve yayınlanan tanıtım seyirci kitlesinin beğenisi ile karşılaştı. Son günlerde Baba dizisinin yayınlanan tanıtımları ilgi çekiyor ve izleyici kitlesi merak heyecan içerisinde diziyi bekliyordu.

Saruhan ailesini hikayesini anlatacak olan yeni dizi Baba, Ege'nin Ödemiş kasabasında yaşayan ve bir aile apartmanında oturan insanların hayatını televizyon ekranlarında gözler önüne serecek. Ailenin reisi ise usta oyuncu Haluk Bilginer olacak ve klasik Türk babası rolünü ekranlara getirecek. Herkesin çok yakından tanıdığı Baba figürünü ekranlara taşıyacak olan usta oyuncu Haluk Bilginer, Türk aile reisi olarak performans sergileyecek.

Seneler önce ailesinden ayrılan Haluk Bilginer'in oğlunu ise Tolga Sarıtaş canlandıracak ve izleyici karşısında oyunculuk performansı sergileyecek. Baba ile oğlunun yolları geçmişte yaşanan bazı olaylar yüzünden ayrılmış ve ikili hayatlarını ayrı devam ettirme kararı almıştı. Bunun yanı sıra söz konusu ailenin çok zengin olan bir akrabalarının uçak kazasında yok olması ile hayatlarının da değişeceği öğrenildi. Aile, yaşanan uçak kazası sonrasında büyük bir mirası içinde kalacak ve adeta dizide savaş başlayacak.