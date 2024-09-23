Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, adını kullanarak yapılan asılsız haberlere tepki gösterdi. Yıldırım, bazı sosyal medya platformlarında kendisine atfedilen yalan ifadelerin dolaştığını belirterek, "Benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır." dedi.

Açıklamasında Fenerbahçe'ye olan bağlılığını vurgulayan Yıldırım, "Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim." ifadelerini kullandı. Kulübün zor günler geçirdiğini kabul eden Yıldırım, "Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız." diyerek umut dolu mesajlar verdi.

Yıldırım, Fenerbahçe taraftarlarından adını kullanarak yayılan asılsız iddialara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, "Yalan ifadelere itibar etmeyin." çağrısında bulundu.