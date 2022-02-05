Aziz Mustafa Ölecek Mi? Kenan Onu Vurdu!

03 Medya tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aziz dizisinin yeni bölümü dün akşam seyirci kitlesi ile buluştu. Heyecan dolu sahneleri ekranlara taşıyan Aziz dizisinde projenin başrolü, halkını Fransızların zulmünden kurtarmak ve babasının intikamını almak için tehlikeli bir yola girişti.

Aziz, Mustafa ve Dayı ile beraber sınıra giderek Türk askerlerine silah teslim ettiler ve dizinin yeni bölümüne damga vurdular. Kenan ise bu sırada onları gizli bir şekilde takip ediyor ve dizide heyecanın yükselmesine sebep oluyordu. Askerlerden kaçarak kurtulmaya çalışan Mustafa'ya ateş eden Kenan, final sahnesinde ise nefeslerin tutulmasına neden olarak gösterildi. İzleyici kitlesi ise Aziz dizisinde Mustafa karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki Aziz dizisinde Mustafa ölecek mi, yaşayacak mı?

Projenin 12. yeni bölümü izleyici kitlesini ekran başına kilitledi ve Aziz karakterinin fransızlardan sakladıkları silahları Türkiye'ye göndermesi için harekete geçmesi önemli bir olay olarak yorumlandı. Aziz destekçileri ile beraber evinin mahzeninde bulunan silahları fransızlardan gizli çıkarmayı başardı ve Mustafa ve Dayı ile beraber yola çıktı.

Kenan karakteri onları gizlice takip etti ve arabasına binerek gitmeyi de ihmal etmedi. Aziz Türk askerlerine silah teslim etmeyi başarırken nöbet değişimi için ise askerler bölgeye geldi. Erzakları alıp geri dönmeyi planlayan Aziz, dizinin yeni bölümüne damga vurdu. Askerlerin gelmesi sonrasında Dayı, Aziz ve Mustafa hızlı bir şekilde kaçmaya başladı ve Kenan da bu durumdan faydalanarak Mustafa'ya ateş etmeyi başardı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mustafa izleyici kitlesini üzüntüye boğdu ve karakterin ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

12. yeni bölümü ile ortalama üzerinde reyting oranları almayı başaran Aziz dizisi ilk 10 program içerisinde yer almayı başardı ve elde ettiği başarı ile adından söz ettirdi.