Aziz Dizisi Cuma Rekabetinde Öne Geçti

Birincilik için Cuma akşamında rekabet eden yeni dizi Aziz, büyük başarılar elde etti. İlk bölümünü Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkaran proje, ilk bölümü ile birincilik aldı ve magazin gündeminin üst sıralarında konuşuldu. Dizinin bir bölümünde birincilik koltuğuma geçmesi büyük bir başarı olarak yorumlandı.

Aziz dizisi ABC1 grubunda 5 Kasım Cuma akşamında ekranlara getirilen diziler arasında ilk sırada yer aldı ve Kırmızı Oda’yı birincilik koltuğundan indirdi. Simay Barlas, Damla Sönmez ve Murat Yıldırım gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun başrollerde yer aldığı yapım, etkili hikayesi ve oyuncu kadrosu ile kendisine hayran bıraktırdı.

Heyecan içerisinde beklenen ve bir süredir tanıtımları yayınlanan projenin ilk bölümü çok beğenildi ve izleyici kitlesi de sosyal medya hesapları üzerinden bu şekilde yorumlar yaptı. Başrol oyuncularının uyumlu da beğeni toplarken dizinin ikinci bölümü merak konusu oldu.

Seyirci kitlesi sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu yorumlarda diziyi ne kadar beğendiklerini gözler önüne serdi ve proje ilk bölümü ile yüksek oranlar alarak iyi bir başlangıca imzasını attı. Reyting oranları tüm kişileri kategorisinde ortalamanın üzerinde geldi ve Aziz dizisi 4. sırada yer aldı. İlerleyen haftalarda Aziz isimli televizyon dizisi projesinin Arka Sokaklar ile aynı kategoride birincilik yarışınca rekabet edeceği şeklinde yorumlar yapıldı.

Dizinin ABC1 grubunu ise birincilik ile bitirmesi ve Kırmızı Oda’nın yerini alması dizinin ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Önemli bir başarıya imza atan Aziz isimli televizyon projesi Show TV'de yayınlanarak Cuma akşamlarının gözdesi oldu. Dizinin ikinci yeni bölümü 12 Kasım Cuma akşamında seyirci kitlesi ile buluşacak. Dizi hayranları yine ikinci bölümde de yüksek bir reyting oranı bekliyor. Proje aynı zamanda yüksek etkileşime de geçti ve bu şekilde reyting oranını yükseltmeyi başardı.