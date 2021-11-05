Aziz Dizisi Beğeni Toplamaya Devam Ediyor

Show TV ekranlarında saat 20.00’de seyirci kitlesi ile buluşacak olan Aziz isimli televizyon dizisi projesinin yayınlanmasına saatler kaldı ve dizi hayranları merak doldu. Hikayenin geçtiği 1930'ların Antakya’sına götürecek olan proje, seyircileri ekran başına kilitleyecek. Oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi iledikkat çeken proje güçlü prodüksiyonu ile de beğeni toplayacak.

Damla Sönmez ile Murat Yıldırım gibi iki başarılı oyuncunun başrolünde bulunduğu Aziz dizisinin setinin ön hazırlığının 3 ay sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Dekor ve sanat ekibi ile birlikte döneme ait evler, meydan ve sokakların yapımında 264 kişinin görev alması da dikkat çekici bir gelişme olarak görüldü. 1000 litre boya, 817 ton demir ve 400 metreküp kereste kullanılan dizi henüz yayın hayatına başlamadan magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Bunun yanı sıra sette kostümler ve aksesuarın da özel olarak tasarlandığı öğrenildi ve gelişmeler titizlik ile takip edildi.

Projede kullanılan çok sayıda kostümün sıfırdan üretildiği açıklandı ve 200'den fazla kıyafetin tasarımının gerçekleştiği ifade edildi. Aziz dizisi için araştırma ve ön hazırlık döneminin de 6 ay sürdüğü öğrenilirken etkileyici hikayesi ile oyuncu kadrosunun yarattığı gerçekçi atmosfer de dikkat çekici nitelikte görüldü.

Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği ve yapımını da 03 Medya’nın gerçekleştirdiği projenin danışmanlığı Zeynep Günay Tan tarafından gerçekleştirilmektedir. Yarın izleyici kitlesi ile buluşacak olan proje, sezonun iddialı dizisi olarak izleyici karşısına çıkacak. Proje tasarımını ise Necati Şahin'in gerçekleştirdiği öğrenildi ve yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu belirtildi. Dizinin senaryosu ise Eda Tezcan tarafından kaleme alınırken proje oyuncu kadrosunda pek çok ünlü ismi de barındırıyor. Simay Barlas, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Ahmet Mümtaz Taylan, Eren Hacısalihoğlu, Ayten Soykök, Suzan Kardeş, Füsun Demirel, Meral Çetinkaya ve Elif Sönmez gibi ünlü isimler de dizide yer almakta.