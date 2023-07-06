Az primle erken emeklilik fırsatları, bazı durumlarda belirli şartları taşıyan kişilere verilmektedir. Bu durum, çalışan annelere, askerlik yapmış olanlara ve malulen emekli olanlara yönelik avantajlar sağlamaktadır. Bu fırsatlar, maaş bağlanma tarihini öne çekerek binlerce kişiye erken emeklilik imkanı sunmaktadır.

Çalışan anneler için, çalıştıkları dönemde doğum parası ödenmekte ve emekli olacakları süreçte avantaj sağlanmaktadır. Doğum yapan anneler, çalışma sürelerine bağlı olarak 2 ila 6 yıl arasında erken emeklilik hakkı kazanmaktadırlar. Bu sayede daha önce emekli olabilmekte ve maaş almaya başlayabilmektedirler.

Askerlik vazifesini yerine getiren erkek vatandaşlar da erken emeklilik hakkı elde edebilmektedir. Askerlik yapmış olan erkekler, emekli olmalarına 1 yıldan az bir süre kala borçlanma yöntemini kullanarak daha erken bir tarihte maaş almaya başlayabilmektedirler.

Malulen emeklilik hakkı ise doğuştan veya sonradan oluşan bir engelin varlığı durumunda kişilere tanınmaktadır. Doğuştan ya da sonradan oluşan bir engeli olan kişiler, malulen emekli olarak daha erken bir tarihte maaş almaya başlayabilmektedirler. Bu durum, engelli bireylere maddi destek sağlamakta ve onların yaşam standartlarını korumaktadır.

Ayrıca, 10 yıl prim ödemiş olan kişilere otomatik olarak maaş bağlanmaktadır. Bu durum, kişilerin 10 yıl boyunca düzenli prim ödemeleri sonucunda emekli olabileceklerini ve maaş almaya başlayacaklarını göstermektedir.

Bu fırsatlardan yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Her bir durum için mevzuatta belirtilen şartları karşılayan kişiler, erken emeklilik hakkından faydalanabilmektedirler. Bu sayede daha önce emekli olarak maaş almaya başlamak mümkün olmaktadır.