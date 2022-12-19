Az önce onay geldi! Meclisten geçti ve emekliler için umut dolu haber geldi! Ek ödeme, nakit ödeme birleşti

Emekli maaş alan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu paylaşıldı. Kamu bankaları üzerinden verilecek olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun faizlerle nakit krediler kullandırılacak. Acil ihtiyacınızın olması durumunda devlet bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, paket kullanabileceksiniz.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli maaş hesapları üzerinden başvuruları gerçekleştirilerek, bu uygun faiz oranları ile birlikte hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır.

ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK VE HALKBANK

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalar üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç alabilir. Kamu bankaları üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda onay almanız durumunda sizlere en yakın banka şubesi üzerinden de işlemler gerçekleştirilmektedir.

Emekli maaşınızı banka şubelerine giderek yapmak istiyorsanız ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka sizlere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de ön onay verip, ihtiyaç kredisi kullandırmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere, aralık ayı sonuna kadar devlet destekli, faiz oranları ndan yararlandırılarak hem fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmak şartı ile birlikte kredi ödemesi yapılacak.