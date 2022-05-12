Az Önce Kesinleşen Kararla Beraber SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine 4000 TL Ödeme Yapılacak! Ödemelerinizi Hemen Alabilirsini

Az Önce Kesinleşen Kararla Beraber SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerine 4000 TL Ödeme Yapılacak! Ödemelerinizi Hemen Alabilirsiniz! Maaş taşıma işlemlerini gerçekleştiren bu parayı alacak. 4 bin TL'ye kadar promosyon ödemeleri haberimizde... Türkiye bankalar birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imza altına alınan mutabakat gereğince maaşını 3 yıllığına bir başka bankaya taşıma işlemlerini gerçekleştiren emekli vatandaşlara 4000 TL'ye yakın bir ödeme yapılacak. Peki hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak da? Cevabı ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Genel itibariyle bakıldığında ülkemizde faaliyet göstermekte olan özel bankaların promosyon ödemeleri ile alakalı kamu bankalarına göre çok daha cömert davrandıklarını söylememiz mümkündür. Böylece kamu bankalarından vakıf bankası ile Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından emekli vatandaşlara sunulacak promosyon ödeme tutarlarının en çok bin TL'ye çıktığını görüyoruz. Fakat diğer taraftan baktığımızda özel banka olarak faaliyet gösteren finans kuruluşlarının emekli vatandaşlara vereceği promosyon ödemelerinin ise 4 bin TL'ye yakın olduğunu söylememiz mümkündür. Böylece emekli vatandaşlarca hesaplarını ve kitaplarını çok iyi yapmaları ile özel bankalar ya da kamu bankaları arasında herhangi bir seçim yapması sonucunda 3 yıl boyunca aynı banka üzerinden maaş alma sözü vermeleri karşılığında kendilerine 4000 TL'ye yakın bir promosyon ödemesi yapılacak.

Yapı Kredi Bankası tarafından 3 yıl boyunca maaşın verilmesi halinde 2750 TL'ye kadar bir emekli promosyon ödemesi verilecek. Garanti Bankası'nın promosyon ödemelerine baktığımızda ise 2500 TL'ye kadar bir promosyon ödemesi yapıldıktan sonra her bir arkadaşını getiren vatandaşları ise kişi başı 250 TL tutarında bir ödeme daha yapılacak ülkemizin özel bankaları arasında bulunan Şekerbank ise resmi internet sayfasında yapmış olduğu son dakika açıklamasına göre 36 ay boyunca maaşlarını Şekerbank şubeleri üzerinden alma sözü veren vatandaşlara totalde 2400 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi yapılacak.