Az önce açıklandı! 40, 41, 42, 43 ve 50 yaşında emekli olun! Vatandaş çalmadan oynayacak

Vatandaş çalmadan oynayacak... Az önce açıklandı! 40, 41, 42, 43 ve 50 yaşında emekli olun! Emeklilikte yaşa takılanlar bundan sonra pirim gününü doldurduğunda emekli olabileceklerdir. Tabii ki yaş sınırı bulunmaktadır fakat bu yaş sınırı da yıpranmaya göre belirlenmektedir. Bu yıpranma sınırı meslek gruplarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Mesela madencilik işinde çalışan kişilerin yıpranması daha yüksek olabilmekte bu yüzden onların pirim günü daha az olarak ortaya koyulmaktadır.

40, 41, 42, 43 ve 50 Yaşında Emekli Olun!

Uzun seneler çalışmış olan bireyler emekli olmak bağlamında gün saymaktadır. Emekli olma prim günü yeraltında çalışan bireyler için 1800 başka sigortalı bireyler için ise 3600 gündür. Bu prim günüm doldurulmasının sonrasında yaş sınırı önem arz ederdi.

Şimdi ise emeklilikte yaşa takılanlar için yasa çıkması sebebiyle yaş sınırı beklenmemek de sadece pirim gününün doldurulması ve birtakım şartların taşınması gereklidir.

Prim günü 3600 günü doldurmuş olan bireyler SGK'ya dilekçe sunarak emekli olmayı istemektedir. SGK ise dilekçeleri inceledikten sonra kişilerin belirti edilen şartları taşıyıp taşımadığına göre emekli kararı alınabilir.

Erken emeklilik bağlamında ilk koşul pirim gününün dolmuş olmasıdır. Bunun yanı sıra yıpranma seviyesi erken emeklilik için koşul olarak belirlenmiştir. Eğer yıpranma seviyesi düşük ise prim günü tamamlansa bile emeklilik yaşı gelmeden emekli olmak pek olası değildir. Bunun beraberinde emeklilik için meslek dışında birtakım özel koşullar da vardır.

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