Az önce açıklandı! 3 banka yapılmayanı yaptı! Bu bankalar borçların faizlerini silip herkese kredi veriyor!

Bu bankalar borçların faizlerini silip herkese kredi veriyor! Az önce açıklandı! 3 banka yapılmayanı yaptı! Birçok kişi daha önceki bankacılık işlemlerinden olumsuz kredi notu aldığı için bankalardan kredi alma imkanları bulunmuyor. Bu konuda yapılan değerlendirmelerde kredi notu düşük kişilere bir fırsat daha sunulması kararı almıştı. Alınan bu karar ile kredi borçlarının faizlerini silerek bu kişilerin yeniden kredi alma hakkı kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında yakın zamanda yaşanan deprem sonrasında birçok kişinin borçlarının silinmesi kararı alındı. Bu uygulamaya öncülük eden Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve Ziraat Bankası sunduğu desteklerin yanı sıra depremde hayatını kaybeden vatandaşların borçlarının silineceğini duyurdu.

Borçlar Silindi Kredilere 6 Ay Erteleme

11 ilimizde yaşanan depremler sonrasında Bankalar Birliği desteği ile bu illerde yaşayan vatandaşların borçlarının silinmesi söz konusu oldu. Bu borçların silinmesinin yanında depremde vefat edenlerin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarının anapara dâhil olmak üzere silineceğini açıkladı.

Bu silinen borçlara ek olarak İş Bankası gerçek kişiler ile KOBİ'lere verilen kredileri 6 ay faizsiz olarak erteleme kararı aldı. Garanti BBVA ise yine hayatını kaybeden bireysel müşterileriyle gerçek kişi ticari işletmelerinin kredi ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere sildiğini duyurdu. Garanti Bankası tarafından yapılan açıklamada, depremde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçelerde bireysel borçları 6 ay, deprem bölgesindeki diğer illerde ise 1 ay ertelediğini açıkladı.

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