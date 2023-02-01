Az önce açıklama geldi! Zil takıp oynattı! Emekliye 12 bin TL’den fazla ödeme yapılıyor

Zil takıp oynattı! Emekliye 12 bin TL’den fazla ödeme yapılıyor. Az önce açıklama geldi! Hemen her emekli maaşını almak istediği bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaktadır. Bankalar tarafından ödenen bu promosyonlar rekabet sonunda ortaya çıkan rakamlardır. Emeklinin maaşına ek olarak üç yılda bir yenilenen banka ve emekli arasındaki anlaşmayla promosyonlar yani ek ücret ödenmektedir.

Kasım ayında SGK’nın yeni anlaşmasıyla promosyon rakamları 10 bin TL’nin üstüne çıktı. Hal böyle olunca emekliler bankaların verdiği promosyonları daha da araştırır hale geldi. Emekliye promosyonla beraber 12 bin TL ödeme bomba gibi gündeme düştü.

Emekliye Ödenen 12 Bin TL Kimleri Kapsamaktadır?

Emekliye ödenen 12 bin TL ödeme SSK, BAĞKUR 4A, 4B VE 4C’li olanlar maaşını almak istediği bankayla 3 yıllık anlaşmasını imzaladığı takdirde ödemeyi almayı hak kazanacaktır. Eğer maaşınızı aldığınız banka ile devam etmek istiyorsanız 12 bin TL’yi aşkın ödeme almak için anlaşmanızı yenilemeniz gerekmektedir.

Emekliye Ödeme Artışıyla Birlikte 12 Bin TL’yi Aşan Ödeme

Ocak ayında gelen zam beraberinde birçok maaş sahibi gibi emeklinin de aldığı maaş ciddi anlamda artış gösterdi. Maaşlarının yüzde 4 ve 5’i kadar daha ek ödeme alan emeklinin yüzü gülmeye başladı. Promosyonla beraber emekliler 12 bin TL’den fazla ödeme aldı ve bu sayede bankalar elini cebine atmış oldu.

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