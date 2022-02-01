Aytaç Şaşmaz Tanınmaz Halde! Hayranları İkiye Bölündü

Son olarak Baht Oyunu isimli televizyon dizi projesinde Bora isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Bugün neredeyse ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın yeni bir film projesi için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu. Bora karakterine hayatı vererek izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz, sergilediği performans ile sevenlerinden beğeni toplamıştı.

Bir sene içerisinde yalnızca dört defa yayınlanan Magnet Quarterly dergisi için kamera karşısına geçen yetenekli oyuncu Aytaç Şaşmaz, dikkat çekici pozlar verdi ve çekilen fotoğraflar sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz, sevenlerinden almış olduğu yorumlar ile adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu dergi çekimi için yapılan makyaj ile oldukça sert ve vahşi bir erkeğe dönüştürüldü ve elde edilen görüntü oyuncunun bazı hayranlarının hoşuna giderken bazıları ise yeni fotoğrafları hiç beğenmedi. Hayranlarını adeta ikiye bölen yetenekli isim Aytaç Şaşmaz Instagram hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oyuncunun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar üzerine Aytaç Şaşmaz'ın hayranları oyuncuyu yara bere içerisinde görmeleri üzerine “Neden böylesin? Çok yaşlı görünüyorsun.” Şeklinde yorum yazdı. Bir grup takipçi ise “Bu kadar kötü bir resim koyulur mu, Bu ne Aytaç?” gibi ifadeler kullanarak düşüncelerini belirtti.

Aytaç Şaşmaz'ın her halini beğenen bazı sevenleri ise övgü dolu yorumlar yazdı ve yeni fotoğrafları çok beğendiklerini belirtti. Ünlü isim 23 yaşında Söz dizisi ile oyunculuğa adım atmış ve daha sonra Hekimoğlu dizisinde rol alarak kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanmıştı. Son olarak ise başrolü sevgilisi Cemre Baysel ile paylaştığı Baht Oyunu’nda ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seren ünlü oyuncu, bu defa dizi projesi yerine bir filmde yer almayı tercih etti.