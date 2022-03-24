Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel Çiftinden Heyecanlandıran Paylaşım

ARC film imzalı olarak geçtiğimiz sezonda ekranlarda yer alan Baht Oyunu isimli dizinin başrollerinde Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz gibi iki başarılı oyuncu yer alıyordu. Ünlü isimler kariyerlerinde Baht Oyunu isimli dizi ile çok iyi bir çıkış yakalamışlar ve sergiledikleri performanslar ile beğeni toplamıştı. Dizi keyifli bir yaz dizisi olarak dikkat çekmişti ve yüksek izlenme oranları elde etmişti. Dizi Haziran ayında yayın hayatına başlamış ve 17 bölüm sonunda ise Ekim ayında final yaparak ekran hayatını sona erdirmişti.

Dizide Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşkı arayan Bora ve Ada karakterlerinin romantik fakat zorlu hallerini ekranlara taşıyordu. Dizi final yaparak ekran hayatını sonlandırılmıştı ancak ikilinin arasında ise gerçek bir aşk başlamış ve bu durum da ünlü oyuncuların sevenlerini çok mutlu etmişti. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz Baht Oyunu setinde tanışmış ve daha sonra çiftin arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Sosyal medya hesabında yakışıklı oyuncu Aytaç Şaşmaz partneri Cemre Baysel ile fotoğrafını kalp emojisi koyarak paylaşmış ve iyi ki yazarak aşk itirafında bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün bir paylaşımda daha bulunan çift, güzellikler sürprizler pek yakında şeklinde bir not düştü ve çiftin hayranları yapılan bu paylaşım sonrasında çok heyecanlandı. Söz konusu paylaşım sosyal medyada olay oldu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. İddiaya göre başarılı çift yaz aylarında aile arasında bir nişan töreni yapacak.

Ünlü çift daha önce Onedio YouTube kanalına konuk olarak katılmış ve birbirleri ile uyumu ile dikkat çekmişti. Sorulan sorulara samimi tavırlar ile yanıt veren ünlü çift magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Aytaç Şaşmaz partneri Cemre Baysel ile ilgili konuşurken işine değer veren insanlar ile çalışmanın çok değerli olduğunu belirtmiş ve bu sebeple çok mutlu olduğunu söylemişti.