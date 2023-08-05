Ev sahibi olma hayalinizi gerçekleştirmek Yapı Kredi'nin konut kredisi ile mümkün. Başvuruda esneklik, rekabetçi faiz oranları ve çok sayıda avantaj sunan Yapı Kredi, bu yolculukta da yanınızda. Bankanın Temmuz 2023 ayına özel cazip konut kredisi teklifleri ile ilgili kapsamlı detaylar haberimizde.

YAPI KREDİ EV KREDİNİZİ NASIL GÜVENCE ALTINA ALABİLİRSİNİZ?

Ev kredisi almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yapı Kredi, Yapı Kredi Ev Kredisi almak için çeşitli seçenekler sunuyor. "Hemen Başvur" butonuna tıklayarak, Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nde Krediler menüsünden Ev Kredisi Başvurusu altında yer alan adım adım yönlendirmeleri takip ederek ya da size en yakın Yapı Kredi Şubesi'ne bizzat giderek süreci başlatabilirsiniz.

Ev kredinizin hesaplamasını tamamladıktan sonra başvurunuzu yaparak Yapı Kredi Ev Kredisi ile hayalinizdeki evin eşiğine adım atın. Daha fazla bilgi için Müşteri İletişim Merkezi'ne ulaşabilir ya da size en yakın şubeyi ziyaret edebilirsiniz. Yapı Kredi İnternet/Mobil Şube'ye T.C. Kimlik Numaranız ya da Kullanıcı Kodunuz ile kolayca giriş yapabilirsiniz.

YAPI KREDİ GÜNCEL FAİZ VE VADE ORANLARI

Yapı Kredi konut kredisinde maksimum 120 ay geri ödeme süresini tercih ederek rahat bir kredi geri ödeme yolculuğu yaşayabilirsiniz. Ayrıca banka, konut kredisi vadesi bitiminde üst yaş sınırını 70 olarak belirleyerek size geri ödeme için mantıklı ve stresi azaltan bir zaman dilimi sunuyor. Geçerli oranları ve ayrıntılı ödeme tablolarını aşağıda inceleyebilirsiniz:

Tutar: 100.000 TL

Vade (Ay): 60

Aylık Faiz Oranı: %3,01

Toplam Masraf: 4.702 TL

Taksit Tutarı: 3.621,04 TL

Tutar: 100.000 TL

Vade (Ay): 120

Aylık Faiz Oranı: %3,01

Toplam Masraf: 4.702 TL

Taksit Tutarı: 3.098,22 TL