Ayın 25'i Pazartesi günü hesaplara ödemeler yatıyor! İban numarası üzerinden kontrol ederek 11.500 TL alın!

İban numarası üzerinden kontrol ederek 11.500 TL alın! Ayın 25'i Pazartesi günü hesaplara ödemeler yatıyor!

IBAN Numarası üzerinden 11.500 TL’lik ödemeler yatmaya devam ediyor. Gelecek hafta İçinde başvuru da bulunmak gerekiyor. IBAN numarası üzerinden 11.500 TL’lik ödeme için başvuru yapacak olan kişiler, 5 dakika da kredi sonucu alabilecekler.

İban numarası ile 11500 TL'lik ödeme alacak olan vatandaşlara kampanyalar sunan Akbank ve Yapı Kredi Bankası, bu iki banka kredi alabilme şartlarını ve kredi için gereken koşulları açıklayan bir yazı yayınladı.

Akbank üzerinden 11500 TL'ye nakit ödeme başvurusu en kolay şekilde nasıl yapılır?

AKBANK tarafından sağlanan 11500 TL lik kredi başvuru yardımı için merak edilen birden fazla detay bulunuyor. Bu detaylara bağlı olarak kredi almak isteyen müşterilerin yapması gereken şartlar da aşağıdaki gibidir; Bunun için yapmanız gerekenler arasında TC kimlik numarası üzerinden bu numarayı yazarak mesaj üzerinden de 44 25 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılıyor?

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu için de yapmanız gerekenler arasında cep telefonunda yer alan mesaj kısmına geldikten sonra da bireysel, yazdıktan sonra boşluk bırakın ardından da TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra da boşluk bırakın ve bu kısım üzerine de aylık gelirinizi yazarak, 44 11 kodu ile mesaj gönderiniz.

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