Aygün Aydın İntihar Girişiminde Bulundu, Hastaneye Kaldırıldı!

İş insanı Hakan Sabancı ile sosyal medya hesabı üzerinden yazışmalarını ifşa ettiği gerekçesi ile Aygün Aydın hakkında koruma kararı aldırılmış fakat genç kadın alınan bu karara uymayarak sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarına devam etmişti.

Koruma kararına uymayarak yaptığı paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası kararı çıkmış ve genç kadın geçtiğimiz günlerde hapis cezasına çarptırılmıştı.

Son haftalarda magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Aygün Aydın hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan genç kadının intihar girişiminde bulunduğu ve evine ambulans geldiği iddiaları gündemde yer aldı.

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarına ifşa etmesi sebebi ile Aygün Aydın hakkında koruma kararı aldırılmış fakat genç kadın bu kararına uymayarak sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarını sürdürmüştü. Saha sonra 3 günlük zorlama hapis cezası alan Aygün Aydın ile ilgili flaş bir iddia öne sürüldü ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Aygün Aydın isimli genç kadının Instagram hesabı üzerinden canlı yayın açtığı ve intihar edeceğini söylediği bilgisine ulaşıldı. Yapılan bu açıklama ardından genç kadının evine ambulans ekiplerinin geldiği öğrenildi ve Aygün Aydın'ın sedye ile evinden çıkarılıp hastaneye götürüldüğü iddiası ortaya atıldı.

Genç kadın Aygün Aydın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda yaşamanın kendisi için bir anlamı kalmadığını belirtti ve 8 tane polisin savcılık kararı olmadan neden kapısını kırdığını sordu.

Geçtiğimiz günlerde hapisten çıkan Aydın, iş insanı Hakan Sabancı'yı tehdit etmişti. Hakan Sabancı'nın kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğini söyleyerek flaş açıklamalara imzasını atmıştı.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ile gündemin üst sıralarında yer alan Aygün Aydın'ın son olarak intihar etmesi yönünde çıkan haberler genç kadının sevenlerini üzüntüye boğdu.