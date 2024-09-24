Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki peyzaj düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda renkli çiçek dikimleri gerçekleştirdi.

Kent genelindeki kavşak ve yolların bakımıyla birlikte yapılan çiçeklendirme çalışmaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle zenginleştiriliyor. Kırmızı ve beyaz rozet çiçeklerinin dikimi, hem esnafı hem de vatandaşları sevindirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Güzel kentimizi mevsimlik çiçeklerle süslemeye devam ediyoruz. Adnan Menderes Bulvarı’nı Cumhuriyetimizin renkleri ile donattık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek,” dedi. Bu çiçeklendirme projeleri, Aydın'ın güzelleşmesine katkı sağlarken, vatandaşların yaşam alanlarını da daha yeşil ve estetik hale getiriyor.