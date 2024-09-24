Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, artan girdi maliyetleri nedeniyle simide zam yapıldığını duyurdu. Uzun süredir 10 TL’ye satılan 90 gramlık simidin yeni fiyatı 12,5 TL oldu. Künkcü, bu zammın esnafın sürdürülebilirliği için zorunlu bir adım olduğunu vurgulayarak, fırıncıların maliyetlerle başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Bu artış, Türkiye genelinde artan gıda fiyatlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Daha önce 21 Eylül'de Nevşehir’de de simit fiyatı 80 gram için 13 TL’ye yükseltilmiş, 200 gramlık ekmek ise 9 TL olarak belirlenmişti. Başkent Ankara’da ise simit zammı 10 Eylül tarihinde uygulanmıştı. Esnafın yaşadığı bu zorluklar, gıda sektöründeki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.