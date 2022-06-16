Ayda 776 TL Ödemeli Halkbank Hesabı Olan Kişilere İhtiyaç Kredisi Verilecek! Başvuru Yapan Onay Alacak!

Kamu bankalarından olan Halkbank üzerinden sizlerde başvuru yaparak hemen kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Banka hızlı ve anında kredi imkanından vatandaşları faydalandırıyor. Kredi alacak kişiler, bu bankayı tercih ederse ve bireysel müşteri ise bankaya giderek düşük faizli kredi alabiliyorlar. İhtiyaç kredisi almak için başvuru yapmak istiyorsanız, şartlara uygun müşteri olmanız durumunda 20.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz.

20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi için banka 1.55 faiz oranları ile sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi onayı alan kişiler, 36 ay vadeli kredi için bankaya aylık 776 TL ödeme yapacaktır. Bu kredileri ayrıca 3 ay ertelemeli olarak da kullanmanız mümküdür. Bankadan kredi başvurusu yapacak olan bireysel müşteri, kredi almak istiyorsa, banka şartlarına da uygun olması gerekiyor.

Banka kredi şartları nedir?

Bankadan kredi alacak kişinin 18 yaş üzerinde olması gerekiyor.

Kredi onayı alacak kişinin banka sicili temiz, kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyenler emekli ise emekli maaşı bu bankadan alınması veya maaş taşıması yapması gerekiyor.

Diğer bankalardaki olan kredi ve kart borçlarınızı kapatmadan kredi alamazsınız. Ayrıca icralık ve avukatlık bir durum olmaması gerekmektedir.

Banka hesaplarınızda e-haciz, icra gibi tedbirler bulunmaması gerekmektedir.

Belirtilen şartlar dahilinde her hangi bir olumsuz durum olmadıkça, kredi kullanmanız mümkün olmaktadır. Başvuru yapmak için bankanın kredi başvuru yöntemlerini kullanın...

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka üzerinden yukarıda belirtilen şartlara uygunsanız, hemen başvurunuzu yapabileceksiniz. Banka kredi başvurusu en yakın Halkbank şubelerinden kimlik ve gelir belgesi ile yapılır. Bu bankada hesabı olan ve maaş müşterisi olan kişiler ise kredi almak için bankaya gitmesine gerek kalmayacak. Bankanın mobil uygulamasını kullanmak için alacağınız internet şifresi ile birlikte, kredi başvurunuzu internet üzerinden yapabilecek ve onay almanız durumunda da kredinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza atabileceksiniz.

Banka internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Halkbank.com.tr adresine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız durumunda kredi alabileceksiniz. İhtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan kişilere bir diğer alternatif ise müşteri hizmetleri telefon numarası olmaktadır.