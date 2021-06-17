Ayda 77 TL Ödemeli, 2000 TL ING Bank Kredisi Rekor Başvuruya Ulaştı

Son zamanlarda ihtiyaç kredisi kampanyası yapan bankaların başında ING bank gelmektedir. ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen onay alabilirler. Üstelik TV ve internet reklamlarında da gördüğümüz bu bankanın kredi kampanyalarında, kredi notuna göre faiz oranları uygulanmaktadır. ING Bank son yapmış olduğu acil nakit kredisinde 36 ay vadeli 2000 TL kredi vermektedir. Kredi ödemeleri ise Ayda 77 TL'yi geçmeyecek.

ING Bank Kredi başvurusu yapmak isteyenler, belirtilen bu kredileri hızlı ve anında kullanabilecekler. 2000 TL kredi başvurusu için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Kredi onayı alabilmeniz için öncelikle bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. ING Bank kredisi başvurusu yapmak isteyenler, kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması durumunda bankanın tüm kredi ürünlerinden kullanabilirler. 2000 TL kredi alacak kişilere ayrıca banka düşük limitli kredi kartı da verecek. Bu şekilde kredi başvurusu yaptığınız zaman kredi kartı içinde başvuru yapacak ve iki ürünü de kullanmış olacaksınız. ING Bank kredi kartında Bonus özellikli ING Bonus kredi kartı verecektir. Bu kredi ve kredi kartını düzenli öderseniz, ileride bankaya gitmeden ING Bank üzerinden 100000 TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz.

ING Bank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

ING Bank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredinizi kullanabilmeniz için, bankaya gitmeden işlem yapmak için banka müşterisi olmanız gerekmektedir. ING Mobil uygulaması ve ING Bank internet bankacılığı üzerinden bu krediler için başvurularda bulunabilirsiniz. ING Bank mobil uygulamasından başvuru yaptığınız kredi sonrasında banka değerlendirmeyi kısa sürede yapacak ve kredileri kullandıracaklardır. ING Bank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, kredilerini hemen aynı gün içinde alabileceklerdir.

www.ing.com.tr adresi üzerinden de kredi başvurusu yapılıyor. Bankanın resmi internet sitesi olan bu site üzerinden ing bank kredi başvuru formunu eksiksiz doldurursanız, kredinizi hemen onaya göndereceklerdir. Kredi sonucu da başvuru yaptığınız sayfada gösterilecek. Kredilerde onay alan kişiler, hemen kredilerini banka şubesinden kullanabilirler. Hesabı olmayanlar için internet sitesi üzerinden kredi başvuru yöntemi daha uygun olacaktır. Ayrıca en yakın banka şubesine giderek, bu kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.