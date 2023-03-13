Ayda 60.000 TL maaşla Kanada personel alımlarını başlattı! 18-35 yaş arası vasıflı vasıfsız işçi alınacak!

18-35 yaş arası vasıflı vasıfsız işçi alınacak! Ayda 60.000 TL maaşla Kanada personel alımlarını başlattı! Ülkemiz ekonomik şartları kötüleşmeye başladığından beri özellikle gençler yurtdışında refah düzeyi yüksek ülkelerde yaşamanın hayalini kurmaya başladılar. Bunu isteyen gençlere bir müjde Kanada’dan geldi. Yabancı işçi almaya başlayan ülke çalışacak kişilere 3.000 dolar bandında maaş teklif ediyor. Türk lirasına çevirirsek kişiler aylık 56.000 TL civarında ücret alabileceklerdir. Konu hakkında henüz net bilgiler gelmedi fakat sosyal medyadan gelen ufak bilgiler bile gençleri sevindirmeye yetti. Kanada her ne kadar soğuk bir ülke olsa da huzurlu bir şekilde yaşamak isteyen kimselerin ilk tercihi oluyor. Sağlık hizmetleri konusunda iddialı olan ülkenin GSMH değerleri de yüksek.

Alınacak İşçiler İçin Şartları Nelerdir

Kanada’da çalışmak isteyenlerin hangi şartlara sahip olması gerektiği ile ilgili net bilgiler bulunmuyor. Fakat kişilerin her şeyden önce iyi derecede İngilizce bilmesi temel şartlar arasında yer alıyor. Bu konuda kendini yeterli hissetmeyenlerin mutlaka bir kurs gitmeleri öneriliyor.

Ayrıca kişilerin pasaport ve vize konusunda da sorun yaşamaması gerekiyor. Uzun süreli olarak vizeye sahip olan kimselerin başvuru yapmaları çok daha mantıklı olacaktır. Ülke soğuk olduğundan dolayı iklim koşulları rahatsız edici gelebilir. Bu nedenle kişilerin kendilerini soğuk şartlarda çalışmaya hazır hissetmesi gerekiyor. Özellikle dışarda işçi olarak çalışacak kimselerin sağlık kontrollerinden geçmeden bu ülkeye başvurmamaları tavsiye ediliyor.



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