Ayçiçek Yağı Son Dakika İndirimi Sadece O Markette Yapıldı! Ne Kadara Verilecek Belli Oldu! Ayçiçek yağı almak isteyenlere indirimli kampanya başladı. Marketlerde 1 LT, 2 LT, 3 LT, 4 LT ve 5 LT ayçiçek yağı fiyatları değiştimi son zamanlarda en çok araştırılan konuların başında gelmektedir. 1 LT, 2 LT, 3 LT, 4 LT ve 5 LT ayçiçek yağlarında son dakika indirim yapıldığı duyuruldu. Migros kendi mağazasında saattığı ürünlerin fiyatlarını değiştirdi.

Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaş ssonrasnda, ülkemize gelecek olan ayçiçek yağları Azak Denizinde Rus askerlerinin engeline takılmıştı. Bu sebepten ötürü de uzun bir süre yağ olmayacağını düşünen tüketici hızlı bir şekilde yağ stoğu yapmak istedi. Yalnız bu arada, yağ fiyatlarında da beklenmedik zamlar geldi ve 5 LT ayçiçek yağı 200 TL'yi geçti. Bu yüzden kampanya başlatan Migros ayçiçek yağlarında indirimli satış başlattı.

Migros Ayçiçek Yağı Ne Kadar?

Litre fiyatı bir gecede 30 TL'den 50 TL'ye çıkan ayçiçek yağında bu zamlara inat olarak indirim yaptığını açıkladı. 1 LT ayçiçek yağı en düşük 35,44 TL olarak satışa sunuluyor. Komili Ayçiçek Yağı markası olan bu ürünü kolayca migros mağazalarında bulabilirsiniz. Ayrıca orkide yağ 47,90 TL üzerinden satışa çıkıyor. En çok alınan ayçiçek yağı ise Kırlangıç, 34.55 İle en düşük fiyat olarak göze çarpıyor.

Migros üzerinden alışveriş yapacak olan kişiler için 4 LT en ucuz yağ, Yudum ayçiçek yağı olarak biliniyor. 4 LT fiyatı 159.90 TL olan bu yağın 3 LT fiyatı ise 129,90 TL. Mağazanın online işlemlerinden de sipariş verebilirsiniz. Yudum yağ alacak olan kişiler 2 LT almak istiyorsa 93.90 TL ödeyeceklerdir.

Migros kendi ürettiği ayçiçek yağında ise 2 LT'sini 66.90 TL'ye satıyor.