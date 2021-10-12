Ay Yapım’dan 3 Yeni Dizi Projesi!

Geçtiğimiz sezonlarda ekranlara getirdiği yapımları ile adından söz ettiren ve büyük başarılara imza atan Ay Yapım hakkında yeni gelişmeler öğrenildi ve detaylar merak konusu oldu. Ay Yapım, geçtiğimiz sezonda Menajerimi Ara, Alev Alev, Babil ve Çukur isimli dizileri ile başarıyı yakalamış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Yeni sezon için de tıpkı eski sezonlar gibi önemli sürprizler yapacak olan Ay Yapım, heyecan içerisinde takip ediliyor.

Kısa bir süre içerisinde Show TV ekranlarında Ay Yapım imzalı olarak ekranlara getirecek Üç Kuruş dizisi magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve oyuncu kadrosu dikkat çekti. Üç Kuruş Çukur'un bıraktığı yerden devam edecek ve Show TV ekranlarında hayranları karşısına çıkacak. Kanal ise Üç Kuruş isimli dizinin büyük başarılar kazanacağına kesin gözüyle bakmakta ve büyük emek harcamakta.

Çukur ile Üç Kuruş dizilerinin yanı sıra Yargı dizisi de Ay Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştı. Birinci bölümü itibari ile büyük başarılara imza atan ve adından söz ettiren Yargı isimli dizi çok iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Bu sebeple Ay Yapım yeniden çok başarılı bir proje yapmanın gururunu yaşadı ve yeni sürprizler yapacağını da duyurdu. Teşkilat dizisi ile yarışan ve Pazar rekabetine katılım gösteren Yargı dizisinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı iki başarılı oyuncu rol alıyor.

Yaz dizisi olan ve Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Ada Masalı isimli televizyon dizisi projesi de Ay Yapım imzalı olarak ekranlara getirilmişti. Proje diğer yapımların aksine düşük reyting oranları elde etti fakat yine de yayınlanmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Ay Yapım'ın yeni sezonda da yayınlayacak dizi projeleri olduğu bilgisine ulaşıldı. Söz konusu projelerden birinin Ahmet Katıksız isimli yönetmenin imzasına taşıyacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra Hanedan isimli dizi için de hazırlıklar devam ediyor. 3. proje ise büyük bir önem taşımakta ve yönetmenin Çağrı Bayrak olacağı öğrenildi.