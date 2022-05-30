Ay Tutulması ne zaman? 2022 Türkiye Ay tutulması görülecek mi?

Ay tutulması olacak mı? Türkiye'de Haziran 2022 tarihinde ay tutulması var mı? Mayıs ayının bitmesi ve Haziran ayının başlamasın ardından ay tutulması olacak mı nasıl olacak merak ediliyor.

Ay tutulması var mı?

En son mayıs ayının ortalarında görünen kanlı ay tutulması sonrası 2022 yılında başka ay tutulması var mı? Ay tutulması haziran 2022'de yada başka tarihlerde görülecek mi sorusu sık sık soruluyor!

En az 6 ay ay tutulması yok!

2022 yılının sonuna kadar herhangi bir ay tutulması olmayacak. Kanlı ay tutulması gerçekleştiği tarihten sonra en az 6 ay tutulma görülmez. Burada en yakın tarih olarak Aralık 2022 yada Ocak 2023 tarihlerinde ay tutulması görülecek.

Sosyal medyada retro ve ay tutulması var gibi haberler espiri tarzıyla yapılmış olup, bilinen yada beklenen bir ay tutulması beklenmiyor.