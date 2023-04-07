Ay sonuna kadar başvuru gerçekleştiren tüm emeklilere 100.000 TL ödeme TEB Bankası üzerinden verilecek...

TEB Bankası yapmış olduğu yeni emekli kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler vereceğini açıkladı. TEB Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek Bu bankanın kendileri için yaratmış oldukları kredi kampanyaları da katılabiliyor nakit ihtiyacı olmaları durumunda da başvurularını yine bu banka üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz Kredi işlemlerinizi hesaplarınızı yatırarak hemen ödeme olabilecek ve bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmanız halinde uygun faizlerle bu kredileri kullanabileceksiniz.

TEB Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler özellikle cep telefonları üzerinden sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsa Kredi notuna bakarak onay verileceği için banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekiyor. TEB Bankası emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verirken nakit ihtiyacı olan ve kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara da hızlı bir şekilde hesaplarını ödemeler getirerek kredi kullandırmaktadır.

TEB Bankası emekli kredisi olarak 100.000 TL kredi sizlere 24 ay vade ve 12 ay vadeli ödeme tabloları ile birlikte verilecek olup Kredi başvurularını gerçekleştiren o kişilerin diğer bankalardaki olan kredi kartı borçları da kapatılmaktadır. TEB Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurunuzda emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra yapabilir kredi puanınızın yüksek olması durumunda da Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvuru gerçekleştirebilirsiniz. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj göndermeniz yeterlidir.