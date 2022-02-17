Ay Sonuna Kadar Banka Hesaplarına Ödemeler Devam Edecek! en az 10.000 tl verilecek. 10.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştireceksiniz. 10.000 TL için başvuruda bulunan kişiler kredi notu yüksek ise daha yüksek limitlerde de kredi alabilecekler. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada kredi alacak olan kişilerin 10.000 TL'ye kadar hemen onay vereceği kampanyasını başlattığını açıkladı. Bu ay sonuna kadar düşük faizlerle devam edecek kredi kampanyasına katılacak olan kişiler başvurularını banka şubelerinden ve internet üzerinden kolayca yapabilecektir.

Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuruda başvuru yapmak isteyenlerin 20 yaş üzerinde olması ve banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması kredi onayı almalarını sağlayacaktır. Kredi alacak kişiler bu şartlara uygunsa hemen başvuru yapabileceklerdir.

Akbank Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için SMS atabilirsiniz. SMS ile kredi için Kredi yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına atın. Bu şekilde kredi başvurusu yapacaksınız. Akbank değerlendirmeyi de kendi genel müdürlüğü sisteminde yapacak ve kimlik numarası üzerinden ne kadar kredi alacağınızı söyleyecek. İhtiyaç kredisi alacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredilerini hemen alabileceklerdir.

Ayrıca banka hesabınız varsa SMS atmanıza gerek kalmayacak. Akbank Direkt uygulamasına girmek için kendi hesabınız üzerinden şifre alın ve bu şifre ile giriş yaptıktan sonra kredi başvurusu yapın. 3 dakika içinde kredi sonucu gelir ve onaylanan kredi tutarı hemen hesabınıza yatar. Akbank bu şekilde banka şubelerine gelmeden sizlere kredi onayı verir. Banka internet sitesi ve ATM'si üzerinden de kredi alabileceksiniz.