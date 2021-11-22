Avusturya, COVID-19 Kapanmasına Yeniden Giriyor

Avusturya, dördüncü dalga Avrupa'yı sararken, hızla artan koronavirüs enfeksiyonlarını kontrol altına almak amacıyla tam bir ulusal karantinaya yeniden girdi.

Alp ülkesinde Pazartesi günkü hareket, son haftalarda ortalama günlük ölümlerin üç katına çıkması ve ağır şekilde etkilenen eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin en yüksek kapasiteye yaklaştığı konusunda uyarmasıyla geldi.

Yetkililer, karantinanın en az 10 gün süreceğini, ancak 20'ye kadar uzayabileceğini söyledi. Avusturya'yı, aşılar yaygın olarak kullanılabilir hale geldiğinden bu yana tam bir kapatmayı yeniden uygulayan ilk batı Avrupa ülkesi yapıyor.

Tedbirlere göre, insanlar sadece yiyecek satın almak, doktora gitmek veya egzersiz yapmak gibi belirli nedenlerle evden çıkabiliyor. Zorunlu olmayan dükkanlar kapandı ve Avusturyalılardan mümkünse evden çalışmaları isteniyor.

Avusturya'nın 8,9 milyon insanının yüzde 66'sından daha azı tam olarak aşılanmıştır ve aşılar Batı Avrupa'daki en düşük oranlardan birinde platoya ulaşmıştır. Tekrar karantina altına alınırken Avusturya, bulaşma oranlarını azaltmak amacıyla 1 Şubat'tan itibaren bir aşı zorunluluğu getiriyor ve bu da onu COVID-19'a karşı aşılamayı yasal bir gereklilik olarak kabul eden ilk Avrupa ülkesi yapıyor.

Görevin nasıl işleyeceğine dair ayrıntılar henüz net değil, ancak hükümet buna uymayan kişilerin para cezasıyla karşı karşıya kalacağını söyledi. Avusturya Şansölyesi Alexander Schallenberg, Cuma günü aşılanan tüm insanlardan özür diledi ve yenilenen karantina kısıtlamaları altında acı çekmelerinin adil olmadığını söyledi. Daha önce Avusturya, yalnızca aşılanmamış kişiler için sokağa çıkma yasağı koymuştu, ancak bu, enfeksiyonları yeterince yavaşlatmadı.

Avusturya, enfeksiyonların arttığı ve aşılama oranlarının hastanelerdeki kış artışını durdurmak için yetersiz olduğuna dair endişelerin olduğu birkaç Batı Avrupa ülkesi arasında yer alıyor. Cuma günü, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 15.809 yeni enfeksiyon bildirdi.

Viyana'dan bildiren El Cezire'den Andrew Simmons, Avrupa hükümetlerinin kısıtlamaları yeniden uygulamayı düşündükleri için Avusturya'daki durumu yakından izleyeceklerini söyledi. "Avrupa genelinde dördüncü bir dalga görüyoruz ve tüm Avrupa hükümetleri arasında endişe var" dedi.

“Avrupa, bu karantinanın derin bir etkisi olup olmayacağını görmek için şimdi Avusturya'ya bakıyor. Eğer öyleyse, o zaman Avrupa genelinde tam karantinaya bakıyor olabiliriz.”

Yeni tedbirler, özellikle aşı talimatı, bazıları arasında şiddetli muhalefetle karşılandı. Polise göre, Cumartesi günü Viyana'da düzenlenen bir protestoya aşırı sağ parti ve grupların üyeleri de dahil olmak üzere 40.000 kişi katıldı. Simmons, bazı Avusturyalıların yeni kısıtlamaların ve zorunlu aşılamaya geçişin “kendileri için çok fazla” olduğunu düşündüklerini söyledi.

Cumartesi günkü protestolar insanların nasıl hissettiğini gösterdi ve insanlar hükümeti otoriter taktiklerle suçluyor” dedi. Yenilenen virüs kısıtlamalarına karşı hafta sonu Belçika, Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve İsviçre dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde gösteriler düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü bu ayın başlarında, yine pandeminin merkez üssü olan Avrupa'nın, virüsün yayılmasını durdurmak için önlem alınmadığı takdirde Şubat ayına kadar 500.000 daha fazla COVID-19 ölümüne tanık olabileceği konusunda uyarmıştı.