Avustralya'nın Sidney Kentinde Sel Baskınları

Avustralya'nın en büyük şehri olan güneybatı Sidney'de, sağanak yağmur ve doğu kıyısını vuran zararlı rüzgarlar ve geçen yıl bölgeyi vuranlardan daha kötü sel olması beklenen sel nedeniyle binlerce sakine tahliye emri verildi .

Şiddetli yağmur ve taşan barajlar ve nehirler, Pazar günü Newcastle'dan New South Wales eyaletindeki Batemans Körfezi'ne kadar doğu kıyısı boyunca ani sel ve toprak kaymalarını tehdit etmek için birleşti ve yağmurun gece yoğunlaşması bekleniyordu.

"2021'de güvendeyseniz, bu gece güvende olacağınızı düşünmeyin. Yeni Güney Galler Acil Servis Bakanı Steph Cooke Pazar akşamı televizyonda yayınlanan bir basın brifinginde, bu hızla gelişen bir durum ve etkilenen bölgeleri daha önce hiç sel yaşamamış olarak görebiliyoruz” dedi.

Günün erken saatlerinde, okul tatillerinin başlangıcında sert hava koşulları nedeniyle insanları tatil seyahatlerini yeniden düşünmeye çağırdı.

Cooke, "Bu hayati tehlike arz eden bir acil durum" dedi.

Meteoroloji Bürosu, Nepean ve Hawkesbury Nehirleri boyunca sel riskleri konusunda uyarıda bulunarak, birçok bölgeye 200 mm'den (8 inç) fazla yağmur düştüğünü, bazılarının 350 mm'ye (13.8 inç) kadar düştüğünü söyledi. Yağış hacmi Sidney'in yıllık ortalamasının neredeyse yarısı kadardır.

Avustralya, kuraklıklar, ölümcül orman yangınları, Great Barrier Reef'teki ağartma olayları ve küresel hava düzenleri değiştikçe daha yaygın ve yoğun hale gelen sellerle birlikte iklim değişikliğinin keskin ucunda bulunuyor .

Sidney'in güneybatısındaki Camden su altındaydı ve hava durumu bürosu, Sidney'in kuzeybatısındaki North Richmond ve Windsor bölgelerindeki su seviyelerinin Mart 2021'den bu yana son üç büyük sel olayından daha yüksek seviyelerde zirve yapacağını tahmin etti .

'Çok tehlikeli'

Eyalet Acil Servis Komiseri Carlene York, “Bu, gece boyunca önemli ölçüde daha da kötüleşebilir” dedi.

Su yetkilileri, şiddetli yağmurların Pazar sabahı erken saatlerde Sydney'in ana barajının taşmasına neden olduğunu ve modellemenin, sızıntının Mart 2021'de Warragamba Barajı'ndaki büyük bir sızıntıyla karşılaştırılabilir olacağını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

“Barajlarda suyun kalması için yer yok. Dökülmeye başlıyorlar. Nehirler çok hızlı akıyor ve çok tehlikeli. Sonra yağmurların nerede olduğuna bağlı olarak ani sel riskiyle karşı karşıyayız” dedi.