Avustralyalı Kızın Ölümüyle İlgili 12 Dini Grup Üyesi Tutuklandı

Elizabeth Struhs, tip 1 diyabet hastasının yaklaşık bir hafta boyunca insülinden yoksun bırakıldığı iddia edildikten sonra 7 Ocak'ta Brisbane'in güneyindeki bir evde öldü.

Bu yılın başlarında, anne ve babası cinayet, işkence ve yaşam gereksinimlerini karşılayamamakla suçlandı.

Polis şimdi, kızın ölümüyle ilgili olarak yaşları 19 ile 64 arasında değişen 12 kişiden daha suç duyurusunda bulunacaklarını söylüyor.

Queensland Polisi yaptığı açıklamada, grubun Elizabeth'in kötüleşen tıbbi durumundan haberdar olduğunu, ancak yardım aramadığını söyledi.

Ailesi - Jason ve Kerrie Struhs - yerel medyaya göre, Toowoomba şehrinde herhangi bir ana akım kiliseyle ilişkili olmayan küçük, sıkı sıkıya bağlı bir dini grubun üyeleri.

Haber kaynakları, polisin çiftin ve diğerlerinin Elizabeth'in ciddi şekilde hastalanması nedeniyle iyileşmesi için dua ettiğini iddia ettiğini söyledi.

Yetkililer, çocuğun ölümünden bir gün sonraya kadar aranmadı.

Müfettiş Vekili Garry Watts, polisin buldukları karşısında şaşırdığını ve soruşturmanın benzeri görülmemiş olduğunu söyledi.

40 yıllık polislik hayatımda böyle bir olayla hiç karşılaşmadım” dedi.

Bırakın Avustralya'yı, Queensland'de de benzer bir olaydan haberdar değilim" dedi.

Elizabeth'in kardeşlerini desteklemek için düzenlenen bir bağışta, en büyük kız kardeşi Jayde Struhs, geniş ailesinin "tamamen paramparça ve kalbi kırık" bırakıldığını söyledi.

"Onu koruması gereken insanların yapmadığı acımasız gerçekle yüzleştik ve neler olup bittiğini asla tam olarak bilemeyebiliriz" diye yazdı.

Ayrı yaşadığı ebeveynlerinin, dini aşırı uçlara götüren "korku odaklı ve kontrol edici" bir tarikatın parçası olduğunu söyledi.

Salı günü tutuklanan 12 kişinin Çarşamba günü mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Jason ve Kerrie Struhs, Temmuz ayında mahkemeye geri dönecek.