Avustralya İklim Eylemi İçin Oy Kullandı

Avustralya'daki seçimler, karbon emisyonlarını azaltmak için agresif hedefler için bastıran bir Yeşiller ve bağımsızlar dalgası getirdi.

İklim değişikliğinin oynadığı önemli rol ile seçim sonucu, dünyanın en büyük kişi başına düşen karbon yayıcılarından ve en büyük kömür ve gaz ihracatçılarından biri olan Avustralya için dikkate değer bir değişimi temsil ediyor. Geçen yılki Glasgow iklim zirvesinde, diğer zengin ülkelerin iddialı hedeflerine uymadığı için dışlandı.

Gelen Başbakan Anthony Albanese zafer konuşmasında "Birlikte iklim savaşlarını sona erdirebiliriz" dedi. "Birlikte, Avustralya'nın yenilenebilir enerji süper gücü olma fırsatından yararlanabiliriz."

Albanes, İşçi Partisi'nin karbon emisyonlarını 2005 seviyelerinden yüzde 43 oranında azaltma hedefini 2030 yılına kadar koruyacağını, bunun da giden muhafazakar hükümetin Paris iklim hedefinden yüzde 28'e varan bir kesinti hedefinden çok daha sert olduğunu söyledi.

Oylar hala sayılmaya devam ederken, İşçi Partisi parlamentonun alt meclisinde çoğunluğa sahip değil, bu nedenle genişletilmiş bir çapraz tezgahın desteğine ihtiyaç duyabilir. Tamamen çoğunlukta olsa bile, Senato'da, 2030 emisyon hedefi de dahil olmak üzere yasayı geçirmek için Yeşiller ile birlikte çalışması gereken bir mücadeleyle karşı karşıya kalabilir.

Avustralya Enstitüsü düşünce kuruluşunun iklim ve enerji başkanı Richie Merzian, "Şimdi savaş, kısa vadeli hedeflerdeki hırs, herhangi bir hükümetin elinden çıkacak şekilde bir planı yasalaştırmak ve yeni fosil yakıt madenlerinde duraklama yapmak üzerine olacak" dedi.

Yeşiller, 2050 yerine 2035 yılına kadar net sıfıra ulaşmak, yeni kömür ve gaz altyapısının inşa edilmesini durdurmak ve 2030 yılına kadar kömür yakıtlı üretimi sona erdirmek istiyor.

İşçi Partisi ayrıca, 2030 yılına kadar en az yüzde 50'lik emisyon azaltımı için bastıran bir avuç iklim odaklı bağımsızın baskısıyla karşı karşıya kalacak.

Seçimden iki gün önce, üst düzey bir İşçi Partili politikacı, bu yıl 70 milyar Avustralya doları (50 milyar dolar) kazanması beklenen büyük ihracat üreten mega projeler inşa ettiği için gaz endüstrisine övgüler yağdırdı.

İşçi Partisi'nin kaynaklardan sorumlu gölge bakanı Madeleine King, bir petrol konferansında, "Ne kadar hevesli olduğumu açıklığa kavuşturmak istiyorum, ama aynı zamanda İşçi Partisi'nin bu endüstri için ne kadar hevesli olduğunu da netleştirmek istiyorum, çünkü bunun iş yarattığını ve geçim kaynakları yarattığını biliyoruz" dedi.

İşçi Partisi'nin temel iklim politikaları, vergi indirimleri yoluyla elektrikli araçlara olan talebi artırmak, yeni yenilenebilir enerji projeleri için iletim oluşturmak üzere 20 milyar Avustralya doları (14 milyar dolar) ucuz finansman sağlamak ve ülkenin emisyon "koruma mekanizmasını" sıkılaştırmaktır.

Bu mekanizma, yılda 100.000 tondan fazla karbondioksit eşdeğeri yayan 215 büyük madencilik, enerji ve malzeme şirketi için izin verilen emisyonların temelini oluşturuyor.

Şirketler, 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için taban çizgilerini azaltmayı öngören planın ayrıntılarını bekliyorlar, ancak tekliften büyük ölçüde etkilenmiyorlar.

Gaz üreticisi Woodside Petroleum'un CEO'su Meg O'Neill, geçen hafta gazetecilere verdiği demeçte, "Büyük resim düzeyinde, muhtemelen daha önce yaptığımız taahhütlerden çok farklı hissetmeyeceğiz" dedi.

Maliyet zorlukları, elektrik hatlarında, güneş ve rüzgar çiftliklerinde kullanılan malzemelerin artan maliyeti ile İşçi Partisi'nin 2030 yılına kadar yüzde 82 yenilenebilir enerji elde etme çabasını engelleyebilir. Aynı zamanda, çoğunlukla yüksek küresel kömür ve gaz fiyatları nedeniyle enerji fiyatları yükselmeye hazırlanıyor.

"Önümüzdeki birkaç yıl enerji kullanıcıları için korkunç görünüyor ve hükümette kim olursa olsun bunun üzerinde baskı altında olacak" diyor Avustralya Sanayi Grubu İklim ve Enerji Politikası Başkanı Tennant Reed.