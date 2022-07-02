Avustralya 30-28 İngiltere: 14 Kişilik Wallabies'e Karşı Ağır Bir Yenilgi Aldı

Lock Darcy Swain ilk yarıda kırmızı kart gördü, devre arasında diğer üç ev sahibi oyuncu sakatlandı.

Avustralya, Ellis Genge İngiltere'ye geçmeden önce devreyi 6-6'lık skorla sürdürdü.

Ancak Wallabies, Jordan Petaia, Folau Fainga'a ve Pete Samu'nun etkileyici bir geri dönüş kaydettiği gollerle geri döndü.

Kapaksız kanat Henry Arundell ve sosyetik yarı Jack van Poortvliet geç geçince İngiltere için bir teselli geldi.

Ancak Avustralya'nın zaferi, İngiltere'nin Wallabies'e karşı art arda sekiz galibiyet serisini sona erdiriyor ve Barbarlara karşı bir maç dışı fikstür de dahil olmak üzere Eddie Jones'un tarafı için üst üste dördüncü bir yenilgi.

Ayrıca, Rugby Futbol Birliği, hayal kırıklığı yaratan bir Six Nations kampanyasının ardından Jones'a kamuoyu desteği gösterse de, İngiltere'ye yeni bir baş antrenör getirme çağrılarını yeniden canlandırabilir .

Avustralya sakatlıklar ve kırmızı kart gördü - ancak İngiltere yararlanamıyor

İngiltere'den Danny Care, Billy Vunipola ve Owen Farrell için Test dönüşleriyle ilgili maç öncesi çok fazla beklenti vardı, ancak Avustralyalı devamsızlıklar kısa sürede Perth'deki hikayeyi çaldı.

Fly-yarım Quade Cooper ısınma sırasında baldırından yaralandı ve 22 yaşındaki Noah Lolesio'yu İngiltere'den Marcus Smith ile karşı karşıya bıraktı.

İlk yarıda üç oyuncu daha sahayı terk ettiğinden, bu Avustralya için en kötü haber bile değildi.

Bekçi Tom Banks, yüksek bir topun ardından korkunç bir inişte kolunu kırmış göründükten sonra çıkmak zorunda kaldı.

Prop Allan Alaalatoa daha sonra Swain'e kırmızı kart verilmeden önce şüpheli bir kafa travması geçirdi.

İngiltere'den Jonny Hill, kilit Swain'in saçını çektikten sonra aynı anda sarı olarak gösterildi, bu da Avustralyalıyı İngiltere'li adama çarpmaya itti - kırmızı kart ihlali.

Avustralya 45 dakika 14 kişiyle oynamak zorunda kaldı, ancak daha önce Owen Farrell'in iki ve Lolesio'nun bir penaltı penaltısının ardından, ev sahibi moladan hemen önce maçı 6-6'ya getirmeyi başardı.

Oradan, İngiltere zafere fazla ikna olmuş olabilir.

Care, neredeyse dört yıl sonra, Vunipola ve Joe Cokanasiga, Test dönüşlerinde iyi performans gösterseler de, İngiltere'nin disiplini onları hayal kırıklığına uğrattı.

Turistler ikinci yarının başında bir penaltı daha aldı ve Lolesio bu cezayı Avustralya'yı öne geçirmek için kullandı.

Prop Genge gitti, sonra Farrell bir penaltı attı ve oyunun kontrolü İngiltere'deymiş gibi geldi, ancak Avustralya'nın başka fikirleri vardı.

Sayısal dezavantajlarına rağmen, Wallabies İngiltere'nin savunmasını genişletti ve yedek bek Petaia köşede gol attı.

Vunipola daha sonra Michael Hooper'a tehlikeli bir müdahale için sarı kart gördü ve ardından Fainga'a gol atmak için bir darbe aldı.

Samu'nun denemesi, zararı en aza indirmeye çalışmak için kapaksız değiştirmeler serin kafalarla gelmeden önce İngiltere için işleri daha da kötüleştirdi.

Zaferi ilan etmek için yeterli zaman yoktu, ancak Arundell savunma oyuncularının etrafından gol atmaya başladı ve uluslararası sahnede Londra İrlandalıları ile kulüp düzeyinde gösterilen büyük vaadi yerine getirmeye hazır olduğunu öne sürdü.

Lolesio'nun günaha girmesinden sonra Avustralya 13'e düşerken, Van Poortvliet son bir deneme yaptı ve maç 30-28'lik bir skor çizgisiyle tamamlandı ve bu Avustralya'nın mücadelesinin ölçeğini gerçekten yansıtmadı.

'Acı verici' - Jones

İngiltere başantrenörü Eddie Jones: "Onlara baskı yapma fırsatımız oldu ve farklı etaplarda onları serbest bıraktık. Birkaç kez gol fırsatları için onların hattındaydık ve olmadı.

Acı verici ama seriyi 2-1 kazanmaya kararlıyız.

"20 dakika kala 14-9 öndeydik - bu tür şeyler sizi ısırmak için geri gelebilir ve yaptılar.

"Birkaç iyi deneme kaydettikleri 10 iyi ragbi dakikaları vardı, bir veya iki müdahaleyi kaçırdık ve oyuna geri dönmelerine izin verdik. Kazanmak için yeterince büyük bir farkları var."

Kadrolar

Avustralya: Bankalar; Kellaway, Ikitau, Kerevi, Koroibete; Cooper, Beyaz; Bell, Porecki, Alaalatoa, Swain, Neville, Leota, Hooper (kaptan), Valetini.

Değiştirilenler: Fainga'a, Sio, Slipper, Philip, Samu, Gordon, Lolesio, Petaia.

İngiltere: Vekilharç; Nowell, Marchant, Farrell, Cokanasiga; Smith, Bakım; Genge, George, Stuart, Itoje, Hill, Lawes (kaptan), Curry, B Vunipola.