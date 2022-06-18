Avrupa’nın Doğalgazı Bitiyor!

Kesintileri teknik aksaklıklara bağladı, ancak ikna edici değildi. Rusya ve Ukrayna ile olan savaşların ardından Avrupa, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguladı. Rus şirketi daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya da ruble olarak ödeme yapmayı reddettikleri için gaz dağıtımını durdurmuştu.

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, dün yaptığı açıklamada, Kuzey akım üzerinden günlük 100 milyon metreküp olan gaz sevkiyatının günde 167 milyon metreküpten günde 100 milyon metreküpe düşürüldüğü konusunda uyardı. Rusya'nın Kuzey akım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı günde 167 milyon metreküpten günde 67 milyon metreküpe düştü. Açıklamada, sevkiyatlardaki %40'lık düşüşün esas olarak Siemens'e onarım için gönderilen teknik ekipmanların bir kısmının iade edilmemiş olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Doğalgaz Kesintisinin Etkileri Baş Gösteriyor!

Öte yandan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Rus gazını Almanya'ya sevk eden Kuzey Akımı'ndaki kıtlığı "siyasi güdümlü" olarak nitelendirdi ve Gazprom'u gaz fiyatlarını yükseltmeye çalışmakla suçladı. Kuzey akım, -Avrupa boru hattı ve Ukrayna boru hattı ile birlikte Rus gazının Avrupa'ya taşınması için önemli yollardan biri olarak biliniyor.

Kuzey Akımı boru hattı, yıllık 55 milyar metreküp gaz iletim kapasitesiyle Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya taşıyor. Gazprom tarafından gazının çoğunu Ukrayna üzerinden Avrupa'ya yönlendirmek için inşa edilen Nord Stream 2 gaz boru hattı, faaliyete geçmeden önce yaptırımlar nedeniyle atıl durumdaydı.

Gazprom'un Avrupa'ya gaz taşınmasında kilit rol oynayan bir diğer boru hattı olan Yamal artık kullanımda değil. Yamal-Avrupa boru hattı, Rus gazının Avrupa'ya taşınmasının yanı sıra Ukrayna boru hattı ve Kuzey Akım boru hattının önemli yollarından biri olarak selamlanıyor.

Rus hükümetinin kararına atıfta bulunan Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattının Polonya kısmını artık kullanmayacağını duyurdu. Rusya tarafında Gazprom, Polonya tarafında ise EuRoPol GAZ'ın sahibi olduğu ve işlettiği Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattının yıllık iletim kapasitesi 33 milyar metreküp. Gazprom temsilcisi Sergei Kuprianov 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Sohranovka gaz dağıtım noktasından Rus gazı satın almayı bırakacağı konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Doğalgaz Kesintisi Avrupa’yı Oldukça Fazla Etkileyecek!

Rusya, doğalgazının yüzde 30'unu Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan ve günlük yaklaşık 30 milyon metreküp üretim kapasitesine sahip Sohranovka üzerinden Avrupa'ya sevk ediyor. Söz konusu giriş limanlarının kapatılmasıyla birlikte, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz teslimatları dün 10 Mayıs'a göre %54 azalarak 41 milyon metreküpe düştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyonda yayınlanan bir enerji konferansında Avrupa'nın gaz krizini değerlendirdi.

Bu piyasada uzun süredir yatırım planları yapılıyor. Bu nedenle ani, üzerinde düşünülmemiş hareketler mevcut duruma baksak bile ciddi dengesizliklere yol açabiliyor. Piyasa, bir dengesizliğe yol açtığını söyleyebiliriz. Bu yıl aynı anda birkaç ters rüzgârın etkili olduğu Avrupa enerji piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirmemiz bu dedi.

Sorunun dezavantajlarından birinin kriz sonrası hızlı ekonomik toparlanma olduğunu söyleyen Putin, bunun enerji talebini artırdığını ve soğuk kışların Avrupa ülkelerinin yeraltı gaz depolama alanlarındaki gaz depolamasını azalttığını söyledi. Bu faktörler arasında.

Rusya cumhurbaşkanı, Avrupa'nın enerji krizine katkıda bulunan bir diğer faktörün, sıcak ve sakin hava nedeniyle yeterli rüzgâr enerjisi üretememesi olduğunu kaydetti. "Ayrıca Avrupa'nın enerji dengesinin son on yılda ani ve önemli ölçüde değiştiğini de hesaba katmak gerekir. Buradaki birçok ülke hava durumuna bağlı rüzgâr enerjisi için kömür ve nükleeri terk etti."