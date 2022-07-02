Avrupa'da Maymun Çiçeği Yayılması Konusunda 'Acil' Eylem Gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da maymun çiçeğinin yayılmasını önlemek için 'acil' eylem çağrısında bulundu ve vakaların son iki hafta içinde üç katına çıktığını kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre bugüne kadar dünya çapında 51 ülkeden 5.000'den fazla maymun çiçeği vakası rapor edilmiştir.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr Hans Henri Kluge Cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa'daki enfeksiyonların küresel toplam vakaların yaklaşık yüzde 90'ını temsil ettiğini ve Avrupa bölgesindeki 31 ülkenin şu anda vakaları belirlediğini söyledi.

Kluge yaptığı açıklamada, "Bugün, hükümetlere ve sivil topluma, maymun çiçeğinin büyüyen bir coğrafi alanda kendini göstermesini önlemek için çabalarını artırma çağrımı yoğunlaştırıyorum." Dedi.

Kluge, "Bu hastalığın devam eden yayılmasını tersine çevirmek için yarışta bir köşeyi döneceksek, acil ve koordineli eylem zorunludur." Dedi.

Kluge, yaptığı açıklamada şu ana kadar mevcut salgından bildirilen bir ölüm olmadığını da söyledi.

Kluge, "Vakaların büyük çoğunluğunda döküntü görüldü ve yaklaşık dörtte üçü ateş, yorgunluk, kas ağrısı, kusma, ishal, titreme, boğaz ağrısı veya baş ağrısı gibi sistemik semptomlar bildirdi" dedi.

Maymun çiçeğinin , hastalığın birkaç ülkede endemik olduğu ve enfekte vahşi hayvanlardan insanlara sıçradığında çoğunlukla sınırlı salgınlara neden olduğu Afrika'nın ötesinde büyük salgınlara neden olduğu hiç bilinmiyordu.

'Rehavete yer yok'

Kluge, Avrupa'nın genişleyen salgının merkezinde olmaya devam ettiğini ve riskin yüksek olduğunu söyledi.

“Özellikle burada, her saat, gün ve hafta ile daha önce etkilenmemiş bölgelere yayılan hızlı hareket eden salgını ile Avrupa Bölgesi'nde rehavete yer yok” dedi.

DSÖ, salgının şu anda uluslararası endişe uyandıran bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu düşünmüyor, ancak durumunu kısa süre içinde gözden geçireceğini de sözlerine ekledi.

BM ajansı, hastalığın ölümcül olabileceğini tahmin ediyor, ancak çiçek hastalığı aşıları koruyucu ve bazı antiviral ilaçlar da geliştiriliyor.

Bugüne kadar, Afrika'da 70'den fazla ölüm dahil olmak üzere yaklaşık 1.800 şüpheli maymun çiçeği vakası olmuştur. Afrika'da maymun çiçeği salgınlarını durdurmak için aşılar hiç kullanılmadı. DSÖ'nün Afrika ofisi bu hafta, aşı tedarikine sahip ülkelerin “esas olarak bunları kendi nüfusları için ayırdığını” söyledi.

WHO'ya göre, şimdiye kadar çoğu maymun çiçeği enfeksiyonları, erkeklerle seks yapan genç erkeklerde, özellikle kentsel alanlarda gözlenmiştir. Olası cinsel bulaşma vakalarını araştırıyor ancak hastalığın öncelikle yakın temas yoluyla yayıldığını savunuyor.

Kluge, bazı ülkelerdeki damgalanma sorununun bazı insanları sağlık hizmeti arama konusunda temkinli hale getirebileceğini ve DSÖ'nün eşcinsel Onur etkinliklerinin organizatörleri de dahil olmak üzere ortaklarla çalıştığını söyledi.