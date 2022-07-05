Avrupa'da İnsan Kaçakçılığı Zanlısı Tutuklandı

Suç şebekesinin 12-18 aylık bir sürede küçük teknelerle 10 bin göçmeni getirdiği düşünülüyor.

Almanya'da, yüzlerce polisin ülke genelindeki yerlere baskın yapması sonucu 18 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun ana odak noktası, polisin operasyonun merkezlerinden biri olduğunu söylediği Osnabrück şehriydi.

İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda'da da baskınlar düzenlendi.

İngiltere'yi anakara Avrupa'dan ayıran İngiliz Kanalı'ndan insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen suç çetelerini hedef alan "şimdiye kadarki en büyük" uluslararası operasyon olduğuna inanılıyor.

Bir Alman yetkili, insan ticareti iş modelini "aşağılık ve vicdansız" olarak nitelendirdi ve ancak uluslararası işbirliği ile üstesinden gelinebilirdi.

Yetkililer, küçük teknelerin Çin'den Almanya'ya ve daha sonra Fransa'ya nasıl getirildiğini ve burada yasadışı yollardan insanları su üzerinde taşımak için kullanıldığını anlattılar.

İngiltere Ulusal Suç Ajansı'ndan (NCA) memurlar da operasyona katılarak Doğu Londra'da altı kişiyi tutukladı. Gözaltında tutuluyorlar ve şu anda yetkililer tarafından sorgulanıyorlar.