Avrupa Soğuk Savaş'tan Bu Yana En Tehlikeli An İle Karşı Karşıya

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali korkusuyla Avrupa'nın Soğuk Savaş'tan bu yana en tehlikeli anını yaşadığını söyledi.

Açıklama, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile batılı bir liderin krizi hafifletmek için şimdiye kadarki en yüksek profilli müdahalede yaptığı görüşmelerde yer aldığı sırada geldi.

Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki Rusya destekli ayrılıkçı lider, Reuters haber ajansına verdiği röportajda bölgede her an geniş çaplı bir savaşın patlak verebileceğini söyledi.

Rusya, Batılı liderlerin olası bir saldırı alarmıyla Ukrayna sınırı yakınlarında on binlerce asker topladı. Rusya işgale hazırlandığını reddediyor.

Beyaz Saray: ABD, Rusya'yı sorumlu tutmak için Almanya ile birleşti

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD ve Almanya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini önlemeye çalışmak konusunda birleştiğini söyledi.

Bakan gazetecilere verdiği demeçte, ABD Başkanı Joe Biden' ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldiği bir görüşmede, iki hükümetin "onları sorumlu tutma çabalarımızda birleştiğini" söyledi.

AB'nin baş diplomatı: Avrupa Soğuk Savaş'tan bu yana 'en tehlikeli' anda

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, Avrupa'nın Soğuk Savaş'tan bu yana en ciddi güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Ancak Bakan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington' da düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna konusunda Rusya ile diplomatik bir çözümün "mümkün" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Borrell gazetecilere verdiği demeçte, "Anladığım kadarıyla, Soğuk Savaş'ın sona eki sonrasında Avrupa'da güvenlik için en tehlikeli anı yaşıyoruz." dedi.

AB ve ABD, Ukrayna konusunda tansiyon yükselirken gaz işbirliği sözü verdi

ABD ve AB, Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi rusya tarafından Ukrayna sınırlarına asker yığılmasıyla ilgili gerginlik artarken, doğalgaz arzının boru hattı doğal gaz akışlarındaki aksaklıklara yanıt verebilmesi için çalışma sözü verdi.

Josep Borrell ile birlikte konuşan Blinken, "Şu anda Avrupa'nın enerji arzını, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığının yol açabileceği de dahil olmak üzere arz şoklarına karşı korumak için birlikte çalışıyoruz." dedi.

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığı, son aylarda Rusya'dan beklenenden daha düşük arz ve Ukrayna sınırında artan gerginlik olarak mercek altına alındı.